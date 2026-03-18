Κάτι ψήνεται: Πρεμιέρα στις 30 Μαρτίου - Πρώτη στάση η Θεσσαλονίκη

Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος και πολλές ακόμα περιοχές βάζουν ποδιά και ετοιμάζουν την γαστρονομική τους πρόταση.

Στρώσε τραπέζι, το «Κάτι Ψήνεται» έρχεται.

Σε κάποια κουζίνα αυτή τη στιγμή, μια κατσαρόλα βράζει λίγο παραπάνω απ’ όσο πρέπει, ένα τηγάνι έχει ήδη πάρει φωτιά, μεταφορικά ή και κυριολεκτικά, κάποιος δοκιμάζει αγχωμένος τη σάλτσα του για δέκατη φορά και κάποιος άλλος δίνει ο ίδιος στον εαυτό του συγχαρητήρια και παίρνει αστέρι Michelin. Ναι, το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό τραπέζι στρώνεται ξανά και σου έχει κρατήσει θέση réservée.

Το αγαπημένο «Κάτι ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, έρχεται στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 17:15 και ξεκινά ένα… αλατοπιπερωμένο, απολαυστικό, καθημερινό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη στάση η Θεσσαλονίκη.

Κάθε εβδομάδα, πέντε οικοδεσπότες, με μεράκι και προσωπικό στυλ, παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Με φαντασία, χιούμορ, αγωνία, αλλά και πολλές φορές με αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη.

Όμως, στο «Κάτι ψήνεται» το φαγητό είναι μόνο η αρχή. Γιατί γύρω από το τραπέζι, μεταξύ τυριού κι αχλαδιού, συμβαίνουν τα καλύτερα: απρόβλεπτες γνωριμίες, αυθόρμητα πειράγματα, καυστικά σχόλια, ατάκες που μένουν, ενθουσιώδεις κριτικές, αλλά και αμήχανες στιγμές που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν… τι ακριβώς ήταν αυτό που μόλις δοκίμασαν. Και όσο στην κουζίνα ετοιμάζεται το επόμενο πιάτο, κάποιοι καλεσμένοι δεν αντιστέκονται στον πειρασμό μιας μικρής… εξερεύνησης στο σπίτι, που συχνά αποδεικνύεται εξίσου «πικάντικη» με το μενού.

