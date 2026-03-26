Παίκτης σε σόου στη Βουλγαρία ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά

Τον Βασίλη Καρρά ενσάρκωσε παίκτης σε σόου στη Βουλγαρία, τραγουδώντας το κομμάτι του με τίτλο «Φαινόμενο».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ και δημοσιεύτηκαν στο TikTok από πρόσφατο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar της γειτονικής χώρας, φαίνεται πως ο Έλληνας ερμηνευτής που έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2023 έτυχε σε παίκτη του μουσικού διαγωνισμού και αφού μεταμορφώθηκε εμφανισιακά ώστε να του μοιάζει, τραγούδησε το «Φαινόμενο» με απόλυτη επιτυχία, με Έλληνες να γράφουν στα σχόλια πως κατάφερε να τον πλησιάσει και στη φωνή.