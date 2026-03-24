Να μ’ αγαπάς: Ο Χάρης κατηγορεί τον Ορφέα

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα προβληθούν από την Τετάρτη έως την Πέμπτη (24-26.03.2026), στις 20:00.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 86: Ο Λευτέρης κρύβει το ατύχημα από όλους, όμως ο Άγγελος βλέπει το χτυπημένο αυτοκίνητο. Ο Ορφέας ζητά από τη Φωτεινή οριστική απάντηση για το Βερολίνο. Εκείνη θέλει ειρήνη και συμφιλίωση με τους δικούς τους. Εκείνος δεν πιστεύει πως αυτό είναι εφικτό. Στο ξενοδοχείο αποκαλύπτεται η νέα επωνυμία. Ο Χάρης εξαγριώνεται, θεωρώντας πως ο Ορφέας το ήξερε και είναι βέβαιος πια ότι ο αδελφός του συμμάχησε με τον Άγγελο εναντίον της οικογένειας Καλλιγά. Ξεσπά άγριος καυγάς.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 87: Ο Θεόφιλος, παρά την εύθραυστη υγεία του, ζητά από τη Βέρα να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο. Εκεί αντικρίζει τη νέα ταμπέλα. Το σοκ είναι τεράστιο. Την ίδια ώρα, ένας άγνωστος άντρας γύρω στα 50 φτάνει μυστικά σε απομακρυσμένο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Από το δωμάτιό του τηλεφωνεί στη Σοφία και το παιχνίδι μόλις μπαίνει σε νέα φάση.