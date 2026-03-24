Τσαγκαράκης: «Το Ευαγγέλιο το πήρα από αλλοδαπό συνεργάτη»

«Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί»
Τις κατηγορίες που του είχαν προσαφθεί αρνήθηκε στην απολογία του ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι, το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που είχε στην κατοχή του, έφτασε στα χέρια του μέσω ενός αλλοδαπού συνεργάτη του.
«Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματά μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου. Το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».
Για τους πίνακες που εντοπίστηκαν στις αποθήκες του, ο Γιώργος Τσαγκαράκης, υποστήριξε ότι είναι οικογενειακά κειμήλια.
«Ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός.
Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης πράγμα πρακτικά αδύνατο.
Προσβάλλει την τέχνη».
