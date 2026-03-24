Τσαγκαράκης: «Το Ευαγγέλιο το πήρα από αλλοδαπό συνεργάτη»

Τις κατηγορίες που του είχαν προσαφθεί αρνήθηκε στην απολογία του ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι, το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που είχε στην κατοχή του, έφτασε στα χέρια του μέσω ενός αλλοδαπού συνεργάτη του.

«Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματά μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου. Το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».