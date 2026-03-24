Κρέατα: Ευλογιά, αφθώδης πυρετός και πόλεμος εκτοξεύουν τις τιμές στα αμνοερίφια

Ευλογιά, αφθώδης πυρετός και πόλεμος εκτοξεύουν τις τιμές στα αμνοερίφια, ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr, οι εκτιμήσεις για τις τιμές σε αρνιά και κατσίκια αναφέρουν ότι θα είναι ακριβότερες κατά περίπου 2 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό.

Κάθε πέρυσι και… καλύτερα

Ακριβότερα θα πωλούνται όπως όλα δείχνουν τα αμνοερίφια και στα σούπερ μάρκετ, στα οποία θα είναι πιο φθηνά από τα συνοικιακά κρεοπωλεία. Ως γνωστόν όμως τα σούπερ μάρκετ έχουν κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου τα αρνιά ως «κράχτες» για να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες.

Καταναλωτές, που λόγω της γενικευμένης ακρίβειας στα τρόφιμα περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία. Μάλιστα φέτος κάποιοι έχουν κάνει από τώρα τις αγορές τους που οι τιμές στα αμνοερίφια είναι στα 13 ευρώ το κιλό, να βάζουν στην κατάψυξη για να τα αποψύξουν το Μεγάλο Σάββατο και να τα ψήσουν την Κυριακή του Πάσχα.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περίπου 500.000 ζώα από την ευλογιά ενώ ο νέος μεγάλος πονοκέφαλος για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου είναι ο αφθώδης πυρετός. Επίσης, σημαντικές είναι οι απιοβαρύνσεις στις τιμές των αμνοεριφίων και από την αύξηση των μεταφορικών, λόγω της ανόδου των καυσίμων.

Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους της Λέσβου

Την ίδια στιγμή. τα πρώτα μέτρα στήριξης των τυροκόμων και κτηνοτρόφων της Λέσβου στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης που έχει προκύψει από την εμφάνιση αφθώδους πυρετού στο νησί, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά από σύσκεψη δυόμιση ωρών που είχε με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές και τους Δημάρχους του νησιού.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα δοθούν τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη της ζημιάς που έχει προκύψει, ενώ για το διάστημα από τις 15 Μαρτίου θα αποζημιωθεί το γάλα που έχει παραληφθεί, βάσει τιμολογίων, έως την άρση των μέτρων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι είναι αναγκαία η ευλαβική εφαρμογή, από όλους, των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2020/687, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ιός δεν θα εξέλθει από το νησί. Επισήμανε, δε, ότι η πορεία των μέτρων θα επανεξετάζεται διαρκώς, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών, ιδίως ως προς τη διακίνηση παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι παραγωγοί ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, με αιχμή τη δυσκολία διάθεσης των προϊόντων, τη διαχείριση του γάλακτος, την αναστολή λειτουργίας των τυροκομείων και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες.