Μητροπολίτης Πατρών: "Παιδιά μου κρατήστε στην καρδιά σας τον ηρωισμὸ των προγόνων μας και μιμηθείτε τους"

Μὲ πατριωτικὸ παλμὸ καὶ ἐνθουσιασμό, οἱ Μαθητὲς και οι Μαθήτριες τοῦ Ἐκκλησιαστικού Λυκείου Πατρῶν, παρουσίασαν ένα εορταστικὸ πρόγραμμα, πρὸς τιμὴν τῶν Ἡρώων τοῦ 1821 καὶ μέσα ἀπὸ ποιήματα, δρώμενα, ὕμνους καὶ τραγούδια, κατεσυγκίνησαν ὅλους, ὅσοι παρακολούθησαν τὴν λαμπρὴ αὐτὴ ἑορταστικὴ εκδήλωση.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος πρὸ τῆς Ἐκδηλώσεως, ἐπὶ μίαν περίπου ὥρα μίλησε στοὺς Μαθητές για τα ιστορικὰ γεγονότα της Επαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ ἑστίασε, στὴν θρυλικὴ μορφὴ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ ἄλλων Ἡρώων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν καὶ ἔπεσαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη την Αγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία».

Ἰδιαιτέρως ἐστάθη στὴν ηρωικὴ Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου καὶ στὴν βαθειὰ καὶ μεγάλη της σημασία γιὰ τὴν πορεία τῶν Ἐθνικών μας πραγμάτων, μάλιστα τόνισε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐφέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν μεγάλη καὶ συγκλονιστικὴ θυσία των Ἐξοδιτῶν.

Μετὰ τὴν λαμπρὴ ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση τῶν Μαθητῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρών που βρίσκεται στην Παραλία, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος μέσα ἀπὸ ἕνα ἐνθουσιαστικό του λόγο, ἐπήνεσε τὰ παιδιὰ γιὰ τὰ Ὀρθόδοξα καὶ βαθειὰ πατριωτικά τους αἰσθήματα καὶ εὐχαρίστησε, τὸν Διευθυντὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου κ. Βασίλειο Μπούτσικα, τοὺς Καθηγητές καὶ τοὺς Γονεῖς τῶν Μαθητῶν καὶ τέλος είπε: «Παιδιά μου κρατῆστε στὴν καρδιά σας τὸν ἡρωισμὸ τῶν προγόνων μας καὶ μιμηθεῖτε τους. Εὔχομαι νὰ γίνετε Κληρικοὶ καὶ νὰ κρατήσετε ψηλὰ τὸ ράσο καὶ τὰ λάβαρα τοῦ Ἔθνους, ὅπως ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός».