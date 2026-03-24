WSJ: 3.000 Aμερικανοί πεζοναύτες ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα στείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Σημειώνουν μάλιστα ότι η συγκέντρωση περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή θα γίνει μολονότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποια περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα ούτε πότε αναμένεται να φτάσουν εκεί. Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή. Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει «τεράστιες επιτυχίες» στον πόλεμο κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι «δεν τους έχει απομείνει κανένας ηγέτης».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη θέλει «διακαώς» να τερματίσει τον πόλεμο και ότι διεξάγονται συνομιλίες «με τους κατάλληλους ανθρώπους», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν «δέχθηκε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Βανς. Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία.

Ποιος δεν θα το έκανε αν ήσασταν στη θέση τους; Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους... όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους.

Μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που δεν έχει εξαφανιστεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά; Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».