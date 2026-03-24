Τι είναι το Gov Agri Wallet και πώς λειτουργεί - Η νέα εφαρμογή για τους αγρότες

Διευκρινίσεις για το Gov Agri Wallet δίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή δημοσιεύματα για το νέο εργαλείο για τους αγρότες.

Το Gov Agri Wallet αποτελεί μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Action Plan 2 για την ψηφιακή μετάβαση του αγροτικού τομέα και σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

«Η εφαρμογή δεν συνιστά μηχανισμό ελέγχου ωραρίου ή επιτήρησης των αγροτών. Δεν πρόκειται για “ψηφιακή κάρτα εργασίας”, όπως ανακριβώς έχει παρουσιαστεί σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Αντίθετα, αποτελεί εργαλείο που θα χρησιμοποιεί ο ίδιος ο παραγωγός, για να δηλώνει την καλλιέργειά του και να συλλεγεί το σχετικό οπτικό υλικό. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη ήδη και για πολλά έτη» τονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τι είναι το Gov Agri Wallet και πώς λειτουργεί

Μέσω του Gov Agri Wallet, ο αγρότης θα μπορεί, απευθείας από το κινητό του τηλέφωνο, να καταγράφει την καλλιέργειά του, να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από το αγροτεμάχιο ή το ζωικό του κεφάλαιο και να δημιουργεί ψηφιακά τεκμήρια. Η καταγραφή γίνεται μόνο κατόπιν επιλογής του ίδιου και όχι αυτόματα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής βασίζεται σε συνδυασμό δορυφορικού εντοπισμού (GNSS) και ανάλυσης κινηματικών δεδομένων της συσκευής, διασφαλίζοντας αδιάβλητη πιστοποίηση κατά τη συλλογή των εικόνων. Κάθε καταγραφή συνοδεύεται από ασφαλή χωροχρονική σήμανση και κρυπτογραφική προστασία, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων.

Επιπλέον, η εφαρμογή αξιοποιεί τον ενιαίο ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη της χώρας, σε συνδυασμό με δεδομένα του Κτηματολογίου και δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, καθιστώντας τους ελέγχους πιο αντικειμενικούς και τεκμηριωμένους.

Οι ψηφιακοί έλεγχοι λειτουργούν συμπληρωματικά με επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται με σύγχρονα μέσα, όπως γεωαναφερμένες φωτογραφίες, πανοραμικά βίντεο και τρισδιάστατες αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας. Ήδη, πιλοτικές εφαρμογές σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία έχουν συμβάλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των στοιχείων και στον περιορισμό ασάφειων.

Ο στόχος του Gov Agri Wallet

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο στόχος του Gov Agri Wallet είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στην κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων.

Με τη δημιουργία αξιόπιστων ψηφιακών τεκμηρίων, μειώνονται οι αδικαιολόγητες απορρίψεις, επιταχύνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης και ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ αγροτικής κοινότητας και Πολιτείας.

Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που μετατοπίζει το βάρος από τη γραφειοκρατία στην τεκμηριωμένη πραγματική δραστηριότητα, διασφαλίζοντας ίσους κανόνες για όλους και κατευθύνοντας τις ενισχύσεις εκεί όπου υπάρχει πραγματική παραγωγή.