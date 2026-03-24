Μεσολόγγι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη

Τροχαιο ατύχημα με θύμα ενα 12χρονο κορίτσι σημειώθηκε πριν απο λίγο έξω απο το σούπερ μάρκετ ΑΒ στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μικρό κορίτσι εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα και τραυματίστηκε στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Τροχαίας Μεσολογγίου.

