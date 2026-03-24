Ρωτήσαμε το Chat GPT: Πώς θα καταλάβουμε αν ένα κείμενο γράφτηκε με AI;

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία, το ερώτημα για το ποιος «κρύβεται» πίσω από ένα κείμενο γίνεται όλο και πιο επίκαιρο.

Ένα καλογραμμένο κείμενο δεν αποτελεί πλέον απόδειξη ανθρώπινης δημιουργίας, καθώς τα σύγχρονα συστήματα AI μπορούν να μιμηθούν με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φυσική γλώσσα.

Ωστόσο, παρά τη μεγάλη πρόοδο, υπάρχουν ακόμη ορισμένα ενδεικτικά σημάδια. Τα κείμενα που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη τείνουν να χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια στον τόνο, προβλέψιμη δομή και χρήση κοινών εκφράσεων. Συχνά αποφεύγουν τις τολμηρές διατυπώσεις ή τις έντονες προσωπικές αποχρώσεις, επιλέγοντας μια πιο «ασφαλή» και ισορροπημένη προσέγγιση.

Αντίθετα, η ανθρώπινη γραφή εμφανίζει μεγαλύτερη ποικιλία, όπως μικρές ασυνέπειες, αλλαγές ύφους μέσα στο ίδιο κείμενο, προσωπικές αναφορές και αυθόρμητες εκφράσεις. Αυτά τα στοιχεία προσδίδουν αυθεντικότητα, αλλά δεν αποτελούν πλέον αδιάψευστο κριτήριο.

Στην πράξη, η διάκριση μεταξύ ανθρώπινου και ΑΙ λόγου παραμένει μια γκρίζα ζώνη. Και όσο η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται, τα όρια αυτά γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα.

Σημάδια ότι ένα κείμενο μπορεί να είναι από AI

Το να καταλάβεις αν ένα κείμενο γράφτηκε από AI δεν είναι πάντα εύκολο και συχνά δεν υπάρχει 100% σίγουρος τρόπος. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημάδια και τεχνικές που βοηθούν:

1. Υπερβολικά «τέλεια» δομή

Τα AI συχνά γράφουν:

Πολύ καθαρά δομημένα κείμενα (εισαγωγή–κύριο μέρος–συμπέρασμα)

Ομοιόμορφες παραγράφους

Λογική ροή χωρίς «ασυνέχειες»

· Οι άνθρωποι συνήθως κάνουν μικρά άλματα ή ασυνέπειες.

2. Γενικόλογο περιεχόμενο

AI κείμενα:

Μιλάνε συχνά γενικά, χωρίς προσωπικές εμπειρίες

Αποφεύγουν πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες

Μπορεί να «ακούγονται σωστά» αλλά να μην λένε κάτι βαθύ

3. Έλλειψη προσωπικής φωνής

Δεν έχουν έντονο ύφος ή συναίσθημα

Δεν φαίνεται «χαρακτήρας» συγγραφέα

Σπάνια έχουν χιούμορ ή αυθορμητισμό (εκτός αν ζητηθεί)

4. Επαναλήψεις ή μοτίβα

Ίδιες φράσεις ή δομές επαναλαμβάνονται

Χρήση παρόμοιων εκφράσεων ξανά και ξανά

5. Πολύ «ουδέτερη» γλώσσα

Δεν παίρνει έντονη θέση

Προσπαθεί να είναι ισορροπημένο και «σωστό» σε όλα

6. Χρήση εργαλείων ανίχνευσης

Υπάρχουν εργαλεία όπως:

· GPTZero

· Turnitin AI detector

Προσοχή: δεν είναι πάντα αξιόπιστα- κάνουν λάθη.

7. Δοκιμή με ερωτήσεις

Αν μπορείς να ρωτήσεις τον συγγραφέα:

«Τι εννοείς εδώ;»

«Μπορείς να δώσεις παράδειγμα;»

· Ένας άνθρωπος θα απαντήσει πιο φυσικά και συγκεκριμένα.

Τα βασικά σημεία στίξης και η χρήση τους που «προδίδουν» την AI

· Υπερβολική χρήση της μακριάς παύλας (em dash —): Η AI λατρεύει την παύλα (—) για να συνδέει ιδέες, συχνά αντικαθιστώντας κόμματα, παρενθέσεις ή άνω-κάτω τελείες. Αν δείτε πολλές τέτοιες παύλες σε ένα κείμενο, είναι ένδειξη AI.

· «Τέλεια» και τυπική στίξη: Η στίξη είναι εξαιρετικά τυπική. Τα κόμματα, οι τελείες και οι άνω-κάτω τελείες τοποθετούνται ακριβώς εκεί που ορίζουν οι αυστηροί γραμματικοί κανόνες, χωρίς τις μικρές «ατέλειες» ή το προσωπικό στυλ που συναντάμε σε ανθρώπινα γραπτά.

· Χρήση ερωτηματικών (;) και θαυμαστικών (!): Η AI αποφεύγει τα θαυμαστικά (εκτός αν της ζητηθεί) και σπάνια χρησιμοποιεί αποσιωπητικά (...) για να δείξει δισταγμό ή παύση, κάνοντας το κείμενο να φαίνεται πολύ «επίπεδο» και ελεγχόμενο.

· Πλεονασμός άνω-κάτω τελείας (:): Συχνά χρησιμοποιεί άνω-κάτω τελεία για να εισάγει λίστες ή επεξηγήσεις με πολύ επαναλαμβανόμενο τρόπο.

· Στίξη σε λίστες/bullets: Η AI συχνά βάζει τελεία στο τέλος κάθε σημείου σε μια λίστα, ακόμη και αν είναι μονολεκτικό, ή αντίθετα, παραλείπει τελείες σε προτάσεις που θα έπρεπε να έχουν.

· Ενσωμάτωση Markdown: Πολλές φορές η AI αφήνει σύμβολα όπως bold (αστερίσκους **) ή ### για επικεφαλίδες, τα οποία δεν αφαιρούνται κατά την επικόλληση.

Τελικά, μπορεί το κείμενο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη να ανιχνευθεί με απόλυτη βεβαιότητα; Η απάντηση είναι, όχι, δεν μπορείτε να είστε 100% σίγουροι εκτός αν γράψατε το κείμενο εσείς οι ίδιοι και γνωρίζετε την προέλευσή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διάκριση μεταξύ ανθρώπινης και AI γραφής παραμένει ζήτημα εκτίμησης και όχι απόδειξης.

Παρά την ανάπτυξη εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης, καμία διαθέσιμη μέθοδος δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ακρίβεια. τα αποτελέσματα αυτών των εργαλείων είναι ενδεικτικά και όχι αποδεικτικά. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορούν να εκτιμήσουν την πιθανότητα προέλευσης ενός κειμένου, χωρίς όμως να καταλήγουν σε ασφαλές συμπέρασμα.