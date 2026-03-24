Πάτρα: Γεμάτα τα εστιατόρια το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου- Τα περίφημα «σκορδαλιά πάρτι» στα καφέ

Οι κρατήσεις στα εστιατόρια της Πάτρας, για την αυριανή 25η Μαρτίου, είναι ήδη στο φουλ, τουλάχιστον για το μεσημέρι, σύμφωνα με τον, πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκη Ματθαιόπουλο.

Κάθε τέτοια ημέρα τα εστιατόρια κατακλύζονται από κόσμο που θέλει να τιμήσει την παράδοση με μπακαλιάρο σκορδαλιά, ή αλλιώς «αλιάδα», όπως τη λένε οι Πατρινοί, διατηρώντας την ονομασία, που περνά από γενιά σε γενιά.

Στην Πάτρα, το έθιμο παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό και κάθε χρόνο τα καταστήματα εστίασης ετοιμάζουν μεγάλες ποσότητες μπακαλιάρου για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση. Το κόστος του μπακαλιάρου που φέτος παρουσιάζει μεγάλη αύξηση, αναμένεται να επηρεάσει και τις τιμές στα εστιατόρια.

Ωστόσο, όπως λέει, στο thebest.gr o κ. Ματθαιόπουλος, «η 25η Μαρτίου παραμένει μία από τις πιο δυνατές ημέρες για τα καταστήματα, καθώς ο μπακαλιάρος σκορδαλιά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης, με τους Πατρινούς να κρατούν ζωντανό ένα έθιμο με βαθιές ρίζες στην θρησκευτική παράδοση».

Να αναφέρουμε, ότι το έθιμο συνδέεται με τη θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού, καθώς μέσα στη Σαρακοστή η 25η Μαρτίου είναι μία από τις λίγες ημέρες που επιτρέπεται το ψάρι. Έτσι καθιερώθηκε ο μπακαλιάρος, κυρίως παστός, επειδή ήταν φθηνός, διατηρούνταν εύκολα και μπορούσε να φτάσει ακόμα και σε ορεινές περιοχές, όπου δεν υπήρχε πρόσβαση σε φρέσκο ψάρι. Με τον χρόνο, το πιάτο αυτό έγινε το παραδοσιακό φαγητό της ημέρας.

Τα «Σκορδαλιά Πάρτι»

Τα «Σκορδαλιά Πάρτι» αποτελούν και αυτά μία ξεχωριστή… παράδοση στην Πάτρα και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, την παραμονή της 25ης Μαρτίου, το μεσημέρι και το βράδυ, αλλά και ανήμερα της εθνικής επετείου, κυρίως το μεσημέρι, στα καφέ της πόλης.

«Πρόκειται για μία συνήθεια που κρατά από παλιά αλλά τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε θεσμό για την Πάτρα. Η σκορδαλιά δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό, αλλά αφορμή για κοινωνική συνάντηση και διασκέδαση και δίνουν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ.