Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου τιμά την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου με σημαία 2 χλμ- ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» τιμά την 200ή επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Στο βίντεο απεικονίζεται μια ελληνική σημαία μήκους 2 χιλιομέτρων να κυματίζει κατά μήκος του καταστρώματος της γέφυρας, σε μια συμβολική και ιδιαίτερα εντυπωσιακή αναπαράσταση.

