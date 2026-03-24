Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου τιμά την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου με σημαία 2 χλμ- ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» τιμά την 200ή επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Στο βίντεο απεικονίζεται μια ελληνική σημαία μήκους 2 χιλιομέτρων να κυματίζει κατά μήκος του καταστρώματος της γέφυρας, σε μια συμβολική και ιδιαίτερα εντυπωσιακή αναπαράσταση.
Δείτε το βίντεο:
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr