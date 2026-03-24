Fuel Pass 2026: SOS για παραπλανητικά SMS

Τις τελευταίες ώρες παρατηρούνται αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες.

Ειδικότερα, με βάση ανακοίνωση του Υπουργείου Ψήφιακής Διακυβέρνησης αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για δικαιούχους του Fuel Pass 2026 και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ή να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα επιχειρούν να μιμηθούν ή να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα https://vouchers.help/gov έχει δημιουργηθεί με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών και δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε επίσημο κρατικό φορέα.

Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν πρέπει να εισάγουν ή να κοινοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για υποβολή αίτησης για το Fuel Pass, επιβεβαίωση στοιχείων ή εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.



