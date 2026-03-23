Το ΓΕΛ Ρίου διοργανώνει το 3ο Μαθητικό Συνέδριο με το Δημογραφικό Ζήτημα στο επίκεντρο

Το Γενικό Λύκειο Ρίου διοργανώνει το 3ο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα το Δημογραφικό Ζήτημα, προσκαλώντας μαθητές, εκπαιδευτικούς και κοινό σε διαδραστικές παρουσιάσεις και συζητήσεις.



Η ανακοίνωση του ΓΕΛ Ρίου αναφέρει τα εξής:

Το Γενικό Λύκειο Ρίου ανακοινώνει τη διοργάνωση του 3ου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα το Δημογραφικό Ζήτημα, ένα από τα πλέον επίκαιρα και πολυδιάστατα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00, στον χώρο του σχολείου (Ζωγράφου και Αντωνοπούλου, Ρίο).

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η επιστημονική ενημέρωση και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διερεύνηση των αιτιών, των συνεπειών και των πιθανών λύσεων του Δημογραφικού Ζητήματος. Μέσα από συνεργατικές δράσεις, οι μαθητικές ομάδες καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, κριτικής σκέψης και παρουσίασης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής κοινότητας.

Το συνέδριο υλοποιείται κατόπιν έγκρισης του Συλλόγου Διδασκόντων του ΓΕΛ Ρίου και ενθαρρύνει τη διαθεματική προσέγγιση και τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τοπικούς φορείς.

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου:

● Δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα και διεθνώς

● Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

● Μετανάστευση και πολυπολιτισμικότητα

● Προτάσεις και λύσεις πολιτικής και καινοτομίας

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν τρεις κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους προσκεκλημένους, οι οποίοι θα προσεγγίσουν το θέμα από διαφορετικές επιστημονικές οπτικές και θα αλληλεπιδράσουν με το κοινό. Στη συνέχεια, οι μαθητικές ομάδες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους μέσω αφισών (poster presentations), ακολουθούμενες από συζήτηση.

ΟΜΙΛΙΕΣ

Στέφανος Αρετάκης Αναπληρωτής Καθηγητής στα Θεωρητικά Μαθηματικά στο University of Toronto

Associate Professor of Pure Mathematics at the University of Toronto BRAIN DRAIN

Μοδινός Μιχάλης Συγγραφέας ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Δέσποινα Παπαστάθη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τομέας ΜΝΕΦ, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Φιλολογία» Δημογραφικό Ζήτημα και Κινητικότητα Φοιτητών

Συμμετοχή:

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των τύπων σχολείων. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και πραγματοποιείται μέσω μαθητικών ομάδων με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει εργασία και αφίσα σχετική με μία από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου.

Οι εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ψηφιακά πρακτικά, ενώ το σύνολο του υλικού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

● Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής: έως 27 Φεβρουαρίου 2026

● Υποβολή εργασιών και αφισών: έως 13 Φεβρουαρίου 2026 (κατόπιν παράτασης)

● Διεξαγωγή συνεδρίου: 28 Μαρτίου 2026

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://3mathitikosynedriodimografiko.weebly.com/

Η διοργάνωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και το παραγόμενο υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η Οργανωτική / Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμο μέλος της Οργανωτικής / Επιστημονικής Επιτροπής

Πιερρή Ευγενία - Πρώην Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

Πετροπούλου Ασημίνα ΠΕ02- Διευθύντρια ΓΕΛ Ρίου

Μπαλωμένου Αθανασία ΠΕ03 -Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Παπατσίμπας Γεώργιος ΠΕ02 - Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

Χαρδαλούπα Ιωάννα ΠΕ07 - Σύμβουλος Εκπαίδευσης Γερμανικών (ΠΕ07) Δ. Δ. Ε. Αχαΐας

Θεοδώρου Αλεξάνδρα ΠΕ02 - Διευθύντρια Γυμνασίου Ρίου

Μπαλάφα Ευαγγελία ΠΕ86 – Υποδιευθύντρια ΓΕΛ Ρίου

Κούκη Μαριάνθη ΠΕ0404 – Εκπαιδευτικός ΓΕΛ Ρίου