Πάτρα: Χωρίς internet μεγάλο μέρος του κέντρου - Αποκαταστάθηκε η βλάβη μια ώρα μετά

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Μετά από μια ώρα, στις 5.15 αποκαταστάθηκε το ίντερνετ το κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη εντοπίστηκε στο δίκτυο κορμού της VODAFONE και επιρρέασε και άλλες και άλλες εταιρείες.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αναστάτωση επικρατεί από το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας, καθώς μεγάλο μέρος της πόλης παραμένει χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο λόγω βλάβης στο δίκτυο της Cosmote.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το πρόβλημα ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:15, όταν χάθηκε ξαφνικά το σήμα του internet.

Η διακοπή φαίνεται να επηρεάζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα και στην επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι χρήστες αναμένουν την άμεση παρέμβαση της εταιρείας για την αποκατάσταση της σύνδεσης.