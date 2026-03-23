Μητροπολίτης Χρυσόστομος: Ο Παλαιών Πατρών Γερμανὸς μας εμπνέει και μας οδηγεί

Στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου των Πατρών, απέναντι από το Αρχαίο Ωδείο ανεβίωσε την Κυριακή 22/3/2026 για μια ακόμη φορὰ η τελετὴ της Ορκωμοσίας των Οπλαρχηγών και Πολεμιστών και η ύψωση της Σημαίας της Επανάστασης απὸ τον θρυλικὸ Ιεράρχη τῶν Πατρών, τον γνωστὸ ως Παλαιών Πατρών Γερμανό.

Ὁ Ἱεράρχης τῶν ἀγώνων καὶ τὴν θυσίας, στὶς 25 Μαρτίου 1821, ὑψώνοντας τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Σημαία, στην Πάτρα, βροντοφώναξε τό: «Ἐλευθερία ἢ θάνατος». Ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴ πόλη τῶν Πατρῶν εξαπέλυσε το περίφημο «Ἐπαναστατικὸ Μανιφέστο» πρὸς τὶς Εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις, προκειμένου νὰ τούς ὑπενθυμίσει τὸ χρέος τους ἔναντι τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία τοὺς ἔδωσε τὰ φῶτα καὶ τὸν πολιτισμὸ, ὥστε να βοηθήσουν στην απελευθέρωσή της ἀπὸ τὸν τουρκικό ζυγό.

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναπαράστασης τῆς Ὁρκωμοσίας ἀπὸ τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, πραγματοποιεῖται τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ τὸν Σύλλογο «Μωραΐτες ἐν χορῷ», υπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών και με τις ευλογίες του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. κ. Χρυσοστόμου.

Ο δραστήριος Πρόεδρος του Συλλόγου «Μωραΐτες ἐν χορῷ» κ. Σπυρίδων Τσοκανὰς καὶ τὰ Μέλη του συλλόγου, άνδρες καὶ γυναίκες, ἔδωσαν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τον καλύτερο ἑαυτό τους καὶ μὲ τις αναφορές τους στὰ γεγονότα καὶ τὸ ὅλο δρώμενο, ὅπως καὶ μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς χορούς, δημιούργησαν ρίγη συγκινήσεως στὸ πλῆθος του κόσμου που παρακολούθησε τὴν καταπληκτικὴ αὐτὴ τελετή.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μετὰ τὸ «Τρισάγιο» που εψάλη ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ καὶ τῶν ἀγωνιστῶν καὶ μαρτύρων ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, μίλησε μὲ πατριωτικὸ παλμὸ γιὰ τὰ γεγονότα καὶ ἐπήνεσε τὸν Σύλλογο «Μωραΐτες ἐν χορώ» γιὰ τὸν πατριωτισμό τους καὶ τούς ἀγῶνες τους γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Ἐθνικοθρησκευτικῆς μας παραδόσεως.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος μεταξὺ άλλων τόνισε: «... Ἀπ΄ αὐτὸ τὸν τόπο, ὁ ἡρωϊκὸς καὶ λεβεντόψυχος Ἱεράρχης τῶν Πατρῶν, Γερμανὸς, ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες στὴν Ἀχαϊκὴ πρωτεύουσα καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ λίγες ἡμέρες νωρίτερα, ὕψωσε τὸ Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν περίπτυστη Μονὴ της Ἁγίας Λαύρας. Ἡ συγκλονιστικὴ ἀναφορά του, στὴν ἀνάγκη ἀφύπνισης τῶν Χριστιανικῶν Δυνάμεων τῆς Εὐρώπης, ὥστε να ελευθερωθεί Ἑλλάδα, ποὺ στάθηκε ἀνάχωμα 400 χρόνια, ὥστε νὰ μὴ μουσουλμανοποιηθεί η Εὐρώπη, εἶναι καί σήμερα ἐπίκαιρη.

Τὸ χρέος της Εὐρώπης πρὸς τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀνεξόφλητον. Δυστυχῶς λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ὕψωση της Σημαίας, ἀπὸ τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸ στὴν πλατεία Ἁγίου Γεωργίου τῶν Πατρῶν, οἱ Τοῦρκοι εἰσῆλθαν στὴν Πάτρα, μὲ προδοσία τοῦ Ἄγγλου Προξένου στην Πάτρα, μισέλληνος Γκρήν, (2 Ἀπριλίου 1821, Κυριακή των Βαΐων) καὶ κατέσφαξαν τὸν πληθυσμὸ τῶν Πατρῶν, ἡ δὲ πόλις κατεστράφη παραδοθεῖσα στὸ πῦρ …».

«…Πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε, νὰ διατηρήσωμε, τὴν δάδα της πίστεως στὸν Θεὸ καὶ τῆς ἀγάπης στὴν Πατρίδα, τὶς μνῆμες τῶν ἡρώων καὶ τῶν ἀγώνων τους άσβεστες, νὰ ξυπνήσωμε ἀπὸ τὴν ραστώνη καὶ τὸν ἐφησυχασμό, γιὰ να ἀναστήσωμε "τὴν σκηνή την πεπτοκυία"», τόνισε ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος.

Μὲ θερμότατα λόγια μίλησε γιὰ τοὺς ἀναβιωτὲς τῆς Ἐθνικῆς μας μνήμης γενικῶς καὶ εἰδικῶς για τον Σύλλογο «Μωραΐτες ἐν χορῷ» γιὰ τὰ βαθειὰ Ὀρθόδοξα καὶ πατριωτικά του αἰσθήματα, τὰ ὁποῖα ξυπνούν καρδιὲς καὶ συνειδήσεις.

Τὴν τελετὴ τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους, ο Αχαιός Υφυπουργὸς Πολιτισμοῦ κ. Ἰάσων Φωτήλας, ο ὁποῖος ἀπηύθυνε θερμὸ χαιρετισμό, καὶ ἐκπρόσωποι ἄλλων Ἀρχῶν καὶ Φορέων.

Παρατίθεται στὴ συνέχεια, η περίφημη Διακήρυξη- Μανιφέστο τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ πρὸς τὶς Εὐρωπαϊκὲς Δυνάμεις άμεις, ὅπως τὴν ἐξαπέλυσε ἀπὸ τὴν Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου τῶν Πατρῶν, τὴν 25η Μαρτίου 1821.

Ἐκλαμπρότατε Κόνσολε τῆς Μεγάλης Βρεττανίας,

Ἡμεῖς τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος τῶν Χριστιανῶν, βλέποντας, ὅτι ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν κατηφρόνουν ἡμᾶς τὸ ὀθωμανικό γένος καὶ σκοπεύει ὄλεθρον ἐναντίον μας πότε μὲ ἕνα, πότε μὲ ἄλλον τρόπον, ἀπεφασίσαμεν σταθερῶς ἢ να ἀποθάνωμεν ὅλοι, ἢ νὰ ἐλευθερωθῶμεν, καὶ τούτου ἕνεκα βαστοῦμεν τὰ ὅπλα εἰς χεῖρας, ζητοῦντες τὰ δικαιώματά μας.

Ὄντες λοιπὸν βέβαιοι, ὅτι ὅλα τὰ χριστιανικὰ βασίλεια γνωρίζουν τὰ δίκαιά μας, καὶ ὄχι μόνον δὲν θέλουν μας εναντιωθεί, ἀλλὰ θέλουν μας συνδράμει, καὶ ὅτι ἔχουν τὴν μνήμην, ὅτι οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας ἐφάνησάν ποτε ὠφέλιμοι εἰς τὴν ἀνθρωπότητα·

διὰ τοῦτο εἰδοποιοῦμεν τὴν Ἐκλαμπρότητά σας, καὶ σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ προσπαθήσετε νὰ εἴμεθα ὑπὸ τὴν εὔνοιαν, καὶ προστασίαν τοῦ μεγάλου Κράτους τούτου.

Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός

Ὁ Κερνίτσης Προκόπιος

Ὁ Ἀνδρέας Ζαΐμης

Ὁ Ἀνδρέας Λόντος

Ὁ Βενιζέλος Ροῦφος

Ὁ Σωτήρης Θεοχαρόπουλος

Ὁ Ἰωάννης Παπαδιαμαντόπουλος.