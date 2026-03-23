Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Το πρόγραμμα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η «25η Μαρτίου 1821» είναι η σημαντικότερη ημερομηνία στην ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, κατά την οποία τιμάται ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας σκύβοντας ευλαβικά πάνω στις ιστορικές μνήμες, με σεβασμό στους αγώνες των προγόνων μας και την απαιτούμενη ευγνωμοσύνη όπως αρμόζει στον υπεράνθρωπο και άνισο αγώνα που έμελλε να δικαιωθεί και να εκπλήξει παγκοσμίως, θα εορτάσει κι εφέτος την «25η Μαρτίου 1821» με μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα.

Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Μαρτίου εκδηλώσεις στην έδρα του Δήμου, στην Κάτω Αχαΐα και κατά τόπους στις Δημοτικές Κοινότητες, με το εξής πρόγραμμα:

Επίσημη Δοξολογία και χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες στις 10:30 π.μ. της 25ης Μαρτίου 2026:

 στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στην Κάτω Αχαΐα,

 στους Ιερούς Ναούς στις έδρες των πρώην Δήμων, και

 στους Ιερούς Ναούς όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Προσέλευση μαθητών, Αρχών και λαού στις 10:15 π.μ.

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων της πόλης της Κάτω Αχαΐας, στις 11:00 π.μ. της 25ης Μαρτίου 2026. Η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας θα γίνει από τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας, κα Ουρανία Μητροπούλου. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Κάτω Αχαΐας.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Μαθητική Παρέλαση στις 11:30 π.μ. της 25ης Μαρτίου 2026 στην Πλατεία της Κάτω Αχαΐας (Πλατεία Δημοκρατίας), στο τμήμα της οδού Αποστόλου Ανδρέου και τμήμα της οδού Πατρών-Πύργου. Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί.

Αντίστοιχα, μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, στην Κάτω Αχαΐα.

Στις κατά τόπους εκδηλώσεις και παρελάσεις η Δημοτική Αρχή θα εκπροσωπηθεί ως εξής:

• Στον Άνω Αλισσό από τον Aναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Εκκλησιαστικών θεμάτων, κ. Ηλία Καμπέρο

• Στο Λάππα από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, κ. Ιωάννη Θανασούλια.

• Στο Ριόλο από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ, κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

• Στα Σαγαίικα από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο.

• Στο Λιμνοχώρι από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικής Στήριξης, Εύρυθμης Λειτουργίας των ΚΕΠ, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου.

• Στα Λουσικά από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου.

• Στην Καρυά της Δ. Κοινότητας Πετροχωρίου από τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας, κ. Γεώργιο Βεσκούκη.

• Στο Μαζαράκι από τoν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο.

• Στη Λακκόπετρα από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Γεώργιο Καλαντζόπουλο.

• Στο Χαϊκάλι από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Αθανάσιο Αθανασόπουλο.

Στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Τελετάρχης για τις ανωτέρω εορταστικές εκδηλώσεις στην Κάτω Αχαΐα ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κ. Θεώνη Αθανασακοπούλου.