Πάτρα: Η παράσταση «Ο Πουπουλένιος» στο Πάνθεον

Η παράσταση “Ο Πουπουλένιος” περιοδεύει ανά την Ελλάδα και για 2 μέρες θα σταθμεύσει στην Πάτρα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον στη Γούναρη και Κανακάρη.

Έχει προγραμματιστεί να δοθούν οι εξής παραστάσεις:

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 21:00, και το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00.

Στην αξιόλογη αυτή θεατρική παράσταση παίζουν οι: Δημήτρης Πιατάς, Νίκος Πουρσανίδης, Αργύρης Αγγέλου και ο Γεράσιμος Σκαφίδας.

Μετά από έναν χρόνο επιτυχημένων παραστάσεων στην Αθήνα, όπου κέρδισε το κοινό και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, η πολυβραβευμένη παράσταση «Ο Πουπουλένιος» (The Pillowman) σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη πραγματοποιεί περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας.

Το έργο, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της σύγχρονης παγκόσμιας δραματουργίας, συνδυάζει στοιχεία αστυνομικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, αγγίζοντας βαθιά ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα, μέσα από την ιστορία ενός συγγραφέα που ερευνάται για τα φρικιαστικά παραμύθια που γράφει.

Η παράσταση ξεδιπλώνει τις σκοτεινές και συχνά αθέατες όψεις της ανθρώπινης ψυχής, ενώ ταυτόχρονα διερευνά τη σχέση της τέχνης με την εξουσία και την ελευθερία της έκφρασης. Με έντονη δραματική ένταση και μαύρο χιούμορ, κρατά το κοινό καθηλωμένο από την αρχή έως το τέλος, προκαλώντας συγκίνηση και στοχασμό.

Σημείωμα Σκηνοθέτη – Νικορέστης Χανιωτάκης

«Μια φορά κι έναν καιρό οι γονείς και οι παππούδες μας μάς αφηγούνταν όμορφα παραμύθια για να κοιμηθούμε γλυκά και ήσυχα. Εδώ ο Μάρτιν ΜακΝτόνα μας αφηγείται ένα σκληρό, «αιματοβαμμένο» παραμύθι για να μας ξυπνήσει. Ο «Πουπουλένιος» – αλήθεια, πόσο τρυφερή λέξη; – δεν είναι μια ιστορία για παιδιά, αλλά ΜΕ παιδιά. Παιδιά που κακοποιήθηκαν, που δεν έλαβαν αγάπη, που βίωσαν τον πόνο και που εν τέλει… δεν μεγάλωσαν ποτέ. Το κείμενο αυτό αγγίζει πολύ σοβαρά ζητήματα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Μέσα από αυτήν την παράσταση, προσπαθούμε να εξερευνήσουμε τη βία που γεννιέται σήμερα στις κοινωνίες και πώς αυτή διασπείρεται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι. Επίσης, ψάχνουμε την απάντηση στο ερώτημα: ποια η σχέση της Τέχνης με την πραγματικότητα; Πόσο χρήσιμη ή «επικίνδυνη» μπορεί να είναι η Τέχνη για την -κάθε μορφής- εξουσία;

Δυστυχώς απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχουν ακόμα στις μέρες μας σε πολλά μέρη του κόσμου… Η ελευθερία λόγου και έκφρασης δεν είναι δεδομένη και οφείλουμε να την προστατεύουμε σε κάθε φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Φεύγοντας από το θέατρο, ας αναρωτηθούμε: τελικά… ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα;».

Η παράσταση «Ο Πουπουλένιος» προσφέρει μια μοναδική θεατρική εμπειρία που προκαλεί σκέψη, συγκίνηση και αίσθηση αληθινής ζωντάνιας στην τέχνη.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Μουσική: Γιάννης Μαθές

Κίνηση: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Αγγελίδη

Φωτογραφίες & Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Social media: Loox media.

Διεύθυνση και οργάνωση παραγωγής: Μαρία Αναματερού.

Προπώληση εισιτηρίων από 17 ευρώ στο more.com