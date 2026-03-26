Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου επιστρέφει από σήμερα στην Πάτρα

Με περισσότερα από 25 χρόνια δυναμικής παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος επιστρέφει και το 2026, κάνοντας στάση τόσο στην Αθήνα όσο και στην Πάτρα.

Από τις 26 έως και τις 29 Μαρτίου, το κινηματοθέατρο Πάνθεον ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό της πόλης, παρουσιάζοντας ένα επιλεγμένο πρόγραμμα από το σύγχρονο γαλλόφωνο σινεμά.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο ταινιών που περιλαμβάνει βραβευμένες παραγωγές, συμμετοχές από το διαγωνιστικό τμήμα της Αθήνας, αλλά και ειδικές προβολές για νεανικό κοινό, αναδεικνύοντας τη ζωντάνια και την ποικιλομορφία της γαλλόφωνης κινηματογραφικής δημιουργίας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό της Αθήνας, όπως ο «Αυτόματος Τηλεφωνητής» της Fabienne Godet, «Η μικρή αδερφή» και το «Φλεγόμενες Καρδιές», μεταφέροντας στην Πάτρα τον παλμό της κεντρικής διοργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προβολή της ταινίας «Nino» της Pauline Loquès, η οποία διακρίθηκε στα Βραβεία César, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας νέας γενιάς δημιουργών που αφηγούνται σύγχρονες και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ταινίες όπως το «Μαρτσέλο Αγάπη μου», με την ιδιαίτερη αισθητική και το παιχνιδιάρικο ύφος του, καθώς και το «Χωρίς τη Θεία Χάρη», μια έντονα πολιτική και συναισθηματικά φορτισμένη αφήγηση.

Έμφαση δίνεται και στο νεανικό κοινό, με προβολές όπως το «The Bears’ Famous Invasion of Sicily» και το «Nina and the Tales of the Hedgehog», που προσφέρουν μια πρώτη, ουσιαστική γνωριμία με τη μαγεία της μεγάλης οθόνης.





