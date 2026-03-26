Πάτρα: Το έργο του Διονύση Σαββόπουλου ζωντανεύει σε μια ξεχωριστή σχολική παραγωγή

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2026 στον πολυχώρο Royal Theater
Με μια παράσταση γεμάτη μουσική, στίχους και εικόνες, το «φορτηγό» του Διονύση Σαββόπουλου κάνει στάση στον πολυχώρο Royal Theater, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 19.00, παρουσιάζοντας τη μουσική παράσταση με τίτλο «Μη πετάξεις τίποτα».
Πρόκειται για μια συναυλία-αφιέρωμα στην καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου δημιουργού, στην οποία συμμετέχουν καλλιτεχνικά επί σκηνής μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου «Αναγέννηση». Μέσα από τραγούδια, κείμενα και οπτικό υλικό, η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει σημαντικούς σταθμούς της πορείας του Διονύση Σαββόπουλου, φωτίζοντας το έργο και την επιρροή του στο ελληνικό τραγούδι.
Η εκδήλωση αποτελεί μια συλλογική καλλιτεχνική προσπάθεια της σχολικής κοινότητας, που με σεβασμό και δημιουργική διάθεση προσεγγίζει το έργο του μεγάλου τραγουδοποιού, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά μνήμης, μουσικής και έκφρασης.
Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι
Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε
