Πάτρα: Το έργο του Διονύση Σαββόπουλου ζωντανεύει σε μια ξεχωριστή σχολική παραγωγή

Με μια παράσταση γεμάτη μουσική, στίχους και εικόνες, το «φορτηγό» του Διονύση Σαββόπουλου κάνει στάση στον πολυχώρο Royal Theater, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 19.00, παρουσιάζοντας τη μουσική παράσταση με τίτλο «Μη πετάξεις τίποτα».

Πρόκειται για μια συναυλία-αφιέρωμα στην καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου δημιουργού, στην οποία συμμετέχουν καλλιτεχνικά επί σκηνής μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου «Αναγέννηση». Μέσα από τραγούδια, κείμενα και οπτικό υλικό, η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει σημαντικούς σταθμούς της πορείας του Διονύση Σαββόπουλου, φωτίζοντας το έργο και την επιρροή του στο ελληνικό τραγούδι.

Η εκδήλωση αποτελεί μια συλλογική καλλιτεχνική προσπάθεια της σχολικής κοινότητας, που με σεβασμό και δημιουργική διάθεση προσεγγίζει το έργο του μεγάλου τραγουδοποιού, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά μνήμης, μουσικής και έκφρασης.