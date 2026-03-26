H Γιώτα Κοντογεωργοπούλου στήνει έγκλημα στην πασχαλινή Κέρκυρα και μιλάει στο thebest για το κυνήγι του δολοφόνου

Λένε ότι καταλαβαίνεις από τις πρώτες γραμμές ενός βιβλίου αν αυτό «σε αρπάζει» και σε κάνει «δικό του». Κι αυτό βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στα «Τάματα» στο νέο μυθιστόρημα της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Bell».

Παράλληλα, από την πρώτη κιόλας παράγραφο καταλαβαίνεις το φως και το σκοτάδι που θα «διατρέξουν» την ιστορία.

Με αφορμή το νέο μυθιστόρημα, το οποίο τη Δευτέρα 30 Μαρτίου παρουσιάζεται στην Αθήνα, η συγγραφέας και Διευθύντρια Σύνταξης του thebest, Γιώτα Κοντογεωργοπούλου αλλάζει θέση και αυτή τη φορά, δεν ρωτά, αλλά απαντά σε ερωτήσεις και κάθεται για λίγο στη θέση της συνεντευξιαζόμενης.

Τι ενέπνευσε τα «Τάματα»; Πώς γεννήθηκε η ιδέα;

Η Κέρκυρα. Πάντα ο τόπος είναι το σημείο εκκίνησης για μένα και πάντα ο τόπος, είναι η Ελλάδα. Ξεκινάω από μια εικόνα που έρχεται σχεδόν από το πουθενά. Στην προκειμένη περίπτωση η εικόνα που μου ήρθε στο νου, όταν σκέφτηκα να ξεκινήσω το νέο μου βιβλίο, ήταν το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου στο νησί και η σκηνή που πέρασε από μπροστά μου ήταν να προχωράει η λιτανεία στο Λιστόν και ένα παιδί που έπρεπε να βρίσκεται μαζί με τους άλλους μουσικούς στην Παλαιά Φιλαρμονική, να λείπει και να μην μπορούν να το εντοπίσουν οι δικοί του από το μπαλκόνι. Η Κέρκυρα είναι το νησί που το Πάσχα παντρεύει το φως με το σκοτάδι και τη θλίψη με την Ανάσταση. Το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου, αυτά συμβαίνουν σε απόσταση αναπνοής το ένα από το άλλο. Περνάει η λιτανεία σε βαρύ πένθιμο κλίμα και αμέσως μετά, πέφτουν σαν βροχή οι μπότηδες που σηματοδοτούν την πρώτη Ανάσταση. Αυτό, σαν αλληλουχία, αποτυπώνει το «κύμα» της ζωής. Πάνω σε αυτό δόμησα την ιστορία μου και λογικά αυτή η σκέψη που κάποτε είχα κάνει κοιτώντας από τα media τα έθιμα του νησιού, αυτενέργησε και ήρθε στην επιφάνεια ξαφνικά, τη στιγμή που την είχα ανάγκη. Όταν έψαχνα δηλαδή την έμπνευση.

Ο δολοφόνος σε «βρίσκει» ή τον «βρίσκεις»;

Και τα δύο. Στην αρχή νομίζεις ότι εσύ κυνηγάς τον δολοφόνο. Στην πορεία όμως καταλαβαίνεις ότι κι εκείνος σε έχει ήδη βρει. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση: τον βρίσκεις… και σε βρίσκει. Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Εγώ τον βρίσκω στη δράση του και εκείνος με βρίσκει στον ψυχισμό μου. Το παιχνίδι, άλλωστε, παίζεται στο ίδιο μυαλό.

Όταν ήσουν στην Κέρκυρα σκεφτόσουν ήδη συγκεκριμένες σκηνές του μυθιστορήματος; Τις κράτησες;

Δεν είχα πάει στην Κέρκυρα ποτέ το Πάσχα. Πήγα ενώ είχα ξεκινήσει το βιβλίο για να πάρω το κλίμα του νησιού. Εννοείται ότι πήγα για να κρατήσω εικόνες, αρώματα, συναισθήματα… Είχα μόνο μια σκηνή στο κεφάλι μου. Την πρώτη. Οι υπόλοιπες γεννήθηκαν στην πορεία. Και δεν γεννήθηκαν τυχαία. Ο τόπος σου «μιλάει» και αιμοδοτεί τους ήρωές σου. Ο τόπος και οι άνθρωποί του έχουν το ίδιο dna. Δεν θα μπορούσα πιστεύω να τοποθετήσω κανέναν από τους ήρωές μου σε άλλο τόπο.

Πώς διαλέγεις τα ονόματα;

Όταν σκέφτομαι τον ήρωα, σκέφτομαι και το πρόσωπό του. Στη συνέχεια αναζητώ το όνομα που θα του πηγαίνει. Όνομα που συναρτάται με την περιοχή (κάθε τόπος έχει τα δικά του ονόματα και τα δικά του επώνυμα) και με την προσωπικότητά του. Οπότε ναι, κάνω έρευνα για τα ονόματα που συναντάμε στην περιοχή και μετά παντρεύω κάποια από αυτά μεταξύ τους, «γεννώντας» νέους «κατοίκους» που …περιδιαβαίνουν τον τόπο.