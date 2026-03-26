Η Πατρινή εικαστικός Σοφία Πουλή ξεχωρίζει στη διεθνή έκθεση “Attraversiamo” στη Ρώμη

Ιδιαίτερη παρουσία στην ομαδική έκθεση «Attraversiamo», που θα πραγματοποιηθεί το Πάσχα του 2026 στη Ρώμη, έχει η Πατρινή εικαστικός Σοφία Πουλή, η οποία συμμετέχει με το έργο της σε έναν δυναμικό διάλογο γύρω από την έννοια του “περάσματος”.

Η έκθεση, που φιλοξενείται στη Medina Art Gallery, δίπλα στο Κολοσσαίο, συγκεντρώνει καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία, οι οποίοι αποτυπώνουν εικαστικά τη μετάβαση, την αλλαγή και την προσωπική διαδρομή.

Ξεχωριστή διάκριση για τη Σοφία Πουλή αποτελεί το γεγονός ότι έργο της επιλέχθηκε για το εξώφυλλο του επίσημου καταλόγου της έκθεσης. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που δημιουργία της κοσμεί το εξώφυλλο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναγνώριση και την καλλιτεχνική της δυναμική σε διεθνές επίπεδο.

Η συμμετοχή της Πατρινής δημιουργού στη συγκεκριμένη διοργάνωση ενισχύει την παρουσία της ελληνικής εικαστικής σκηνής στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη συνεχή εξελικτική της πορεία και τη δυνατότητά της να εκφράζει με ευαισθησία και πρωτοτυπία σύγχρονες έννοιες όπως το «πέρασμα».

Η Σοφία Πουλή συνεχίζει να χαράζει τη δική της διαδρομή στον χώρο της τέχνης, μετατρέποντας κάθε συμμετοχή της σε μια νέα αφετηρία δημιουργίας και εξωστρέφειας.