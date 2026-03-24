«Cry to Heaven»: Ο Τομ Φορντ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας στη Ρώμη

Μετά από μία παύση δέκα ετών από τον κινηματογράφο, ο 64χρονος Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης Τομ Φορντ (Tom Ford) ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «Cry to Heaven» στη Ρώμη.

Η παραγωγή, που διήρκεσε δέκα εβδομάδες εισέρχεται πλέον στο στάδιο του post-production, με τις προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα να είναι στα ύψη.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ αποτελεί διασκευή του ομώνυμου ιστορικού μυθιστορήματος της Αν Ράις (Anne Rice) το οποίο κυκλοφόρησε το 1982.

Σύμφωνα με το World of Reel, πρόκειται για ένα σκοτεινό δράμα που θα μεταφέρει τους θεατές στη Βενετία και τη Νάπολη του 18ου αιώνα έχοντας ως επίκεντρο δύο άνδρες, έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνουχισμένο τραγουδιστή της όπερας από την Καλαβρία, των οποίων οι ζωές μπλέκονται απροσδόκητα.

Το εντυπωσιακό Cast της ταινίας περιλαμβάνει τους Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Adele, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Θάντι Νιούτον, Πολ Μπέτανι (Paul Bettany), Όουεν Κούπερ (Owen Cooper), Χάντερ Σέιφερ (Hunter Schafer), Λουξ Πασκάλ (Lux Pascal), κ.α.

Ο Τομ Φορντ έχει σκηνοθετήσει στο παρελόν τις ταινίες "A Single Man-Ένας Άνδρας Μόνος" (2009) όπου έπαιζαν οι Κόλιν Φερθ και Νίκολας Χουλτ, και "Nocturnal Animals-Νυκτόβια πλάσματα" (2016) όπου είχαν παίξει ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Μάικλ Σάνον, Άαρον Τέιλορ Τζόνσον και η Έιμι Άνταμς.

Η νέα ταινία του Φορντ επανασυνδέει τον διάσημο και επιτυχημένο σχεδιαστή και σκηνοθέτη με δύο από τους πιο γνωστούς συνεργάτες του: τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, που είχε εμφανιστεί στο "Nocturnal Animals", και τον βραβευμένο με Όσκαρ, Κόλιν Φερθ, πρωταγωνιστή του υπέροχου και ατμοσφαιρικού φιλμ "A Single Man".

Η νέα δημιουργική πορεία του Τομ Φορντ

Πριν από δύο χρόνια, ο Φορντ είχε δηλώσει στο περιοδικό GQ ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από τον χώρο της μόδας για να αφιερωθεί αποκλειστικά στο σινεμά. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά: «Θέλω να περάσω τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής μου κάνοντας ταινίες. Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πω αντίο στη μόδα» προσθέτοντας πως «η μόδα είναι ένα παιχνίδι για νεότερους», επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να επικεντρωθεί στην τέχνη της κινηματογραφικής αφήγησης, με το «Cry to Heaven» να αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της νέας δημιουργικής εποχής.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ