Αντίο στον Ιταλό τραγουδοποιό Τζίνο Πάολι-Gino Paoli

Πέθανε την Τρίτη 24-3-2026, σε ηλικία 91 ετών, ο Ιταλός τραγουδοποιός και ερμηνευτής Τζίνο Πάολι. Είχε γεννηθεί έξω από την Τεργέστη στις 23 Σεπτεμβρίου 1934 και είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Γένοβα.

Κορυφαίος εκπρόσωπος της "γενοβέζικης σχολής ερμηνευτών", έγινε γνωστός με επιτυχίες όπως "Sapore di sale" και " Il cielo in una stanza".

Ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο το 1959 και κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους πρωταγωνιστές της ιταλικής μουσικής σκηνής για πάνω από έξι δεκαετίες.

Το 1963 αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και σώθηκε λόγω του ότι η σφαίρα "σφήνωσε" στο περικάρδιο και δεν έφτασε στην καρδιά.

Από τους γνωστότερους δεσμούς του ήταν εκείνοι με την τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι, η οποία πέθανε πριν λίγους μήνες στις 21 Νοεμβρίου 2025 και με την ηθοποιό Στεφάνια Σαντρέλι.

Μάλιστα, με την Βανόνι ηχογράφησε και σειρά μεγάλων επιτυχιών ενώ εμφανίσθηκαν μαζί σε πολλές συναυλίες.

