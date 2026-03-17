Πάτρα: Οι Στίχοιμα για μία live εμφάνιση το Σάββατο 21 Μαρτίου

To Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, οι Στίχοιμα θα παίξουν ζωντανά στην Πάτρα!

Οι ΣΤΙΧΟΙΜΑ, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Δεξαμενής, στο Δασύλλιο, προσκαλούν τους fans σε ένα Live που θα θυμόμαστε για καιρό, όπως συμβαίνει με όλες τις εμφανίσεις του θρυλικού συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια. Πάντοτε πιστοί στον κοινωνικοπολιτικό τους στίχο, συνεπείς από την ίδρυσή τους έως και σήμερα, ο Xplicit και η Μαρίνα είναι πιο επίκαιροι από ποτέ, αφού συνεχίζουν να διαμορφώνουν ένα μάχιμο Rap, του οποίου ο στίχος και ο ήχος καταγγέλλουν και συνάμα αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο, τα κακώς κείμενα αυτού του τόπου.

Αυτό το Σάββατο 21 Μαρτίου, οι ΣΤΙΧΟΙΜΑ θα ανταμώσουν για άλλη μια φορά με το κοινό της Πάτρας σε μια βραδιά που θα συμπεριλαμβάνει κομμάτια από όλη τη δισκογραφία τους σε ένα Live Performance που θα αποδείξει γιατί συγκαταλέγονται στην εμπροσθοφυλακή του ελληνικού Rap όλα αυτά τα χρόνια.

Πόρτες 20.30. Έναρξη μουσικού live στις 21.30.

Εισιτήρια στα εξής σημεία:

Το Θρανίο,

Ακροβάτης,

Discover,

Γωνιά του Βιβλίου.

Περισσότερες πληροφορίες: 2610 223443.

Οι Στίχοιμα είναι ένα hip hop συγκρότημα, από τα πιο γνωστά στην Ελλάδα, που κινείται στο χώρο της λεγόμενης εναλλακτικής, underground rap μουσικής σκηνής. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 1999.