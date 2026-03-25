Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στην Πάτρα- Ποιητικό Αναλόγιο αφιερωμένο στην Ειρήνη

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης πραγματοποιείται στην Πάτρα στις 26 Μαρτίου.

Οι ποιητές και ποιήτριες που συμμετέχουν και διαβάζουν ποιήματα τους είναι οι :

Αγγελακοπούλου Αγγελική Αλεξανδρόπουλος Γιάννης Αλιβιζάτου Πηνελόπη Ανδρικοπούλου Ελευθερία Κολοβού Ρουμελιώτη Μαρία Κωνσταντοπούλου Νίκη Λαδάς Βασίλης Λυκουργιώτης Σωτήρης Μαραγκός Σπύρος Σιγαλού Ελένη Σκιαθάς Δ. Αντώνης Σπαρτινός Κώστας Στρατούλιας Γιάννης Σόμπολος Λεωνίδας Τόλιας Γιάννης Τσιάμης Χρήστος Χριστιά Βαρβάρα Χουλιάρας Βασίλης Αναγνώσεις ποιημάτων του Οδυσσέα Ελύτη θα γίνουν από τους μαθητές του "Ποιητικού Εργαστηρίου" Κάππο Κωνσταντίνο Μαντζαβίνου Κωνσταντίνα Σεριανάι Έμιλυ Το Μουσικό Σύνολο Συνηχήσεις του συνθέτη και κιθαριστή Γιώργου Αθανασακόπουλου με τους: Φώτη Τσιλεμέκη, Γιώργο Σταματόπουλο, Μυρσίνη και Παναγιώτη Αθανασακόπουλο θα συντροφεύσει μουσικά τις αναγνώσεις.

Την εκδήλωση συντονίζει η Managing Director του www.culturebook.gr Λιάνα Ζωζά και η ποιήτρια Πηνελόπη Αλιβιζάτου εκ μέρους του Patras World Poetry Festival, www.pwpf.gr.

H εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Γραφείου Ποιήσεως της Εταιρείας Συγγραφέων - Hellenic Authors και της Ένωσης Φιλολόγων Περιοχής Πατρών . Θέατρο Επίκεντρο+ ( Αγίου Διονυσίου και Νόρμαν ) Πέμπτη 26 Μαρτίου 7.30 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη

Η εκδήλωση εντάσσεται στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ανά την Ελλάδα της Εταιρείας Συγγραφέων για την παγκόσμια ημέρα ποίησης με συνδιοργανωτές: * Αθήνα, τον Κύκλο ποιητών * Θεσσαλονίκη, την Εταιρεία Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης * Λάρισα, το περιοδικό Θράκα και τον Κύκλο Ποιητών * Κοζάνη, το περιοδικό Παρέμβαση και το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. * Πάτρα, το Γραφείον Ποιήσεως, το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών *Τήνο, με την Τηνία Λέσχη Βιβλίου.