Πάτρα: Στο Περί Σκιών η επετειακή παράσταση "Ο Καραγκιόζης στην επανάσταση και οι ήρωες του 1821"

Αφιέρωμα στην επανάσταση του ’21 με ηρωική-πατριωτική παράσταση θα πραγματοποιηθεί αυτό το σαββατοκύριακο 21-22 Μαρτίου 2026 στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών (Νόρμαν 20-Αγ. Διονύσιος), στην Πάτρα.

Ο καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Πατρινός θα παρουσιάσει στο φιλοθεάμον κοινό και μόνο για δύο παραστάσεις το έργο «Ο Καραγκιόζης στην επανάσταση και οι ήρωες του 1821» αναδεικνύοντας τον ηρωισμό, την αγωνιστικότητα και την αυτοθυσία των ηρώων του 1821.

Ένα έργο που καλλιεργεί τις ιστορικές δεξιότητες των θεατών, τονώνοντας την εθνική ιστορική συνείδηση και την ιδέα ότι η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία έχουν κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες.

Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

Θα δοθούν 2 Παραστάσεις:

Σάββατο 21 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.

Κυριακή 22 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402.

Περί Σκιών: Οδός Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος. Πάτρα

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 € (κλήρωση φιγούρες).