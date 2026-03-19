Τηλεθέαση: Η μυθοπλασία του Alpha οδήγησε την κούρσα στην prime time την Τετάρτη 18 Μαρτίου

Τι έδειξαν τα νούμερα
Διπλή πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου στην prime time.
Η επιτυχημένη σειρά του Alpha ήταν σαρωτική γι’ ακόμα μία φορά και έκοψε πρώτη το νήμα, στο δυναμικό κοινό με μέσο όρο 19,7% και στο γενικό σύνολο με 21,1%.
Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν ο Άγιος Έρωτας με 17% και το MasterChef με 14,5%. Ο αγώνας της Λίβερπουλ με τη Γαλατασαράι βρέθηκε στο 13%, το Grand Hotel είχε 8,8%, το Τότε και Τώρα 8,8%, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι 9,2%, το The Wall 6,1%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 5,6%, το Παιδί 3,1% και ο Ήλιος 3%.Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 20,3%, το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Γαλατασαράι 15%, το Grand Hotel 14,8%, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι 13,5%, το MasterChef 11,7%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 8,1%, το Τότε και Τώρα 7,6%, το The Wall 5,5%, ο Ήλιος 4,7% και το Παιδί 3,6%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά…
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 19,7%
Άγιος Έρωτας – 17%
MasterChef – 14,5%
Λίβερπουλ – Γαλατασαράι – 13%
Grand Hotel – 8,8%
Τότε και Τώρα – 8,8%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 9,2%
The Wall – 6,1%
Παιχνίδια εκδίκησης – 5,6%
Το παιδί – 3,1%
Από Ήλιο σε Ήλιο – 3%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Μπαμπά σ’ αγαπώ – 21,1%
Άγιος Έρωτας – 20,3%
Λίβερπουλ – Γαλατασαράι – 15%
Grand Hotel – 14,8%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 13,5%
MasterChef – 11,7%
Παιχνίδια εκδίκησης – 8,1%
Τότε και Τώρα – 7,6%
The Wall – 5,5%
Από Ήλιο σε Ήλιο – 4,7%
Το παιδί – 3,6%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
πηγή zappit.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr