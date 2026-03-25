Δημήτρης Αλεξανδρής: Είχα σκεφτεί να γίνω ταξιτζής -Θα ήμουν καλός και ως οδηγός φορτηγού

Ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά".

«Ζορίστηκα πάρα πολύ με τον κορονοϊό. Είχα σκεφτεί να γίνω ταξιτζής, πολύ συχνά το σκέφτομαι, μου αρέσει να οδηγώ. Ήθελα να το κάνω γιατί είμαι τόσο άχρηστος που δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο – όχι ότι είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί, εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι άλλο, ήταν το μόνο που θα μπορούσα να κάνω. Σκέφτηκα ότι θα είμαι τουλάχιστον ικανός σε ένα επίπεδο. Σκέφτηκα τα τελευταία χρόνια ότι θα ήμουν καλός και ως οδηγός φορτηγού, να πηγαίνω ταξίδια» περιέγραψε.

«Ήμουν πολύ τυχερός από την αρχή της καριέρας μου, δεν σημαίνει όμως πως είμαι ασφαλής επαγγελματικά. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, αυτό προέκυψε» πρόσθεσε.