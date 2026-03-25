Δημήτρης Αλεξανδρής: Είχα σκεφτεί να γίνω ταξιτζής -Θα ήμουν καλός και ως οδηγός φορτηγού

Τι είπε για τον αδελφό του
Ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά".
«Ζορίστηκα πάρα πολύ με τον κορονοϊό. Είχα σκεφτεί να γίνω ταξιτζής, πολύ συχνά το σκέφτομαι, μου αρέσει να οδηγώ. Ήθελα να το κάνω γιατί είμαι τόσο άχρηστος που δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο – όχι ότι είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί, εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι άλλο, ήταν το μόνο που θα μπορούσα να κάνω. Σκέφτηκα ότι θα είμαι τουλάχιστον ικανός σε ένα επίπεδο. Σκέφτηκα τα τελευταία χρόνια ότι θα ήμουν καλός και ως οδηγός φορτηγού, να πηγαίνω ταξίδια» περιέγραψε.
«Ήμουν πολύ τυχερός από την αρχή της καριέρας μου, δεν σημαίνει όμως πως είμαι ασφαλής επαγγελματικά. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, αυτό προέκυψε» πρόσθεσε.
Η σχέση με τον αδελφό του
«Εγώ διάβαζα πάρα πολύ, μου έλεγε η μητέρα μου “πες κάτι στον αδελφό σου να μπει σε μια διαδικασία”. Σε αυτόν έκανα κήρυγμα για το πώς πρέπει να διαβάζει και κάποια στιγμή κατέληξε αυτό το λογύδριο που του είχα βγάλει “τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις”. Μετά από δύο χρόνια ο αδελφός μου μου έδινε χαρτζιλίκι. Ο αδελφός μου έχει στηρίξει τις επιλογές μου και νιώθω πολύ μεγάλη ασφάλεια που τον έχω» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr