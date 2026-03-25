Η Πάτρα τιμά την 25η Μαρτίου- Στις 12 το μεσημέρι η Παρέλαση - Οι εκδηλώσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τιμά την Επανάσταση του 1821 στη Γη της Φλόγας, της φλόγας της λευτεριάς και των μεγάλων αγώνων για την αναγέννηση της πατρίδας, διοργανώνοντας εκδηλώσεις στην Πάτρα και τον Πύργο, ενώ στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου τελέστηκαν στις 22 Μαρτίου.

Στις επετειακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας και στον Πύργο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Αθανάσιος Πλεύρης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, θα παραστεί στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Δυτική Αχαΐα.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος θα βρίσκεται στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Πάτρα, καθώς επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, θα παραστεί στο Αγρίνιο και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, στον Πύργο.\

Η παρέλαση στην Πάτρα θα γίνει στις 12 στην Αγίου Ανδρέου ενώ θα προηγηθεί δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών.



Ακόμα, στην Π.Ε. Αχαΐας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα εκπροσωπήσουν:



Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, στα Καλάβρυτα, οι Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, Αθλητισμού, Παναγιώτης Αντωνόπουλος στην Πάτρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος στη Δυτική Αχαΐα, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου στην Χαλανδρίτσα, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα στο Αίγιο, όπως επίσης ο βοηθός Περιφερειάρχη Χρήστος Μπούνιας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Γκαβέρας, ενώ ο βοηθός Περιφερειάρχη Λυκούργος Σταυρουλόπουλος στην Κλειτορία.



Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα εκπροσωπήσουν:



Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρήστος Παϊσιος στη Ναύπακτο, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Νικόλαος Κατσακιώρης στο Αγρίνιο, όπως και η Εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος, υπεύθυνη για θέματα ισότητας, άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων και των φυλετικών διακρίσεων, Αμαλία Βούλγαρη, ο βοηθός Περιφερειάρχη Κωνσταντίνος Δαουτίδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Λάμπρος Δημητρογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στυλιανός Μπλέτσας στον Αστακό και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, Γεώργιος Κοντογιάννης, στη Βόνιτσα.

Στην Π.Ε. Ηλείας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα εκπροσωπήσουν:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος στην Αρχαία Ολυμπία, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος στον Πύργο, όπως και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Νικολακόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, στην Αμαλιάδα, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα υγείας, Γιώργος Παναγούλιας, στα Κρέστενα, και ο ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος Θανάσης Φούντας στη Γαστούνη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Στην Πάτρα:





Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

7 π.μ. Ανάκρουση Εωθινού από τη Φιλαρμονική του Δήμου Πατρέων.

8 π.μ. Έπαρση σημαίας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα.

11.40 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών. (Τέλος προσέλευσης επισήμων 11.30 π.μ.). Απόδοση τιμών από τμήματα Ενόπλων με τη συμμετοχή της Δημοτικής Μουσικής.

12 π.μ. Παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών και τμημάτων Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από τους επισήμους και το λαό, επί της οδού Αγίου Ανδρέου από το ύψος της οδού Αράτου και τερματισμό στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα.

18.42 μ.μ. Υποστολή σημαίας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα. Τιμές θα αποδώσει κατά τα κεκανονισμένα Τμήμα Στρατού μετά της Μουσικής του Δήμου.

Στην Ι.Π. Μεσολογγίου:

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

10:00 π.μ. Τέλεση Επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ι.Π. Μεσολογγίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού. Εκφώνηση του πανηγυρικού της Ημέρας από την κ. Αριστέα ΠΟΥΛΗ, καθηγήτρια Φιλόλογο του 2ου Λυκείου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επετειακές εκδηλώσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026.

Στον Πύργο:

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

7 π.μ. Οι καμπάνες όλων των εκκλησιών θα σημάνουν χαρμόσυνα.

8 π.μ. Έπαρση της σημαίας στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, στην Κεντρική Πλατεία με τη συμμετοχή τιμητικού στρατιωτικού αγήματος.

10 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανασίου του Β’. Εκφώνηση Πανηγυρικού της Ημέρας από την εκπαιδευτικό εκπρόσωπο της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, Μαρία Μαπαχού.

10.30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στην στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, στην Κεντρική Πλατεία και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους φορέων. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών και ηρωικών αγωνιστών της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Παράθεση δεξίωσης από τον Δήμο Πύργου στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο.

11.30 π.μ. Παρέλαση στην οδό Μανωλοπούλου μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών, τμήματος του Ε.Ε.Σ., του Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου, Λαογραφικών Ομίλων, Σωματείων, Συλλόγων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ.

18.00 Υποστολή σημαίας.