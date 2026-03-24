Πώς ήταν ο καιρός την 25η Μαρτίου του 1821; Τι έδειξε η έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

Όπως αναφέρει η reanalysis είναι μια σύγχρονη μεθοδολογία που, αξιοποιώντας παλαιές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα, «ξαναχτίζει» την ατμοσφαιρική εικόνα πολύ πίσω στον χρόνο. «Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε με αρκετά αξιόπιστο τρόπο την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ακόμη και σε εποχές όπου δεν υπήρχε οργανωμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών όπως το γνωρίζουμε σήμερα».

«Έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το τι καιρός θα επικρατήσει αύριο στην παρέλαση. Αξίζει όμως να κάνουμε ένα βήμα πίσω στον χρόνο και να δούμε κάτω από ποιες καιρικές συνθήκες γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του ’21, με βάση τόσο τις ιστορικές αναφορές όσο και τα δεδομένα της reanalysis του NOAA» γράφει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, αξιοποίησε ιστορικές αναφορές και σύγχρονα μετεωρολογικά μοντέλα προκειμένου να βρει τι καιρό έκανε τις ημέρες της Επανάστασης του 1821.

Πώς ήταν ο καιρός την 25η Μαρτίου του 1821;

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν γράφτηκε μόνο με σπαθιά, καριοφίλια και θυσίες. Γράφτηκε και με τον καιρό. Η άνοιξη, οι βροχές, τα κρύα βράδια στα βουνά, οι δυνατοί άνεμοι στο Αιγαίο και οι δύσβατοι χειμωνιάτικοι δρόμοι έγιναν κι αυτά μέρος του Αγώνα. Ο ξεσηκωμός άρχισε Μάρτιο, σε μια εποχή μεταβατική: με ήλιο και καθαρό ουρανό τη μια μέρα, με λάσπες, κρύο και αστάθεια την άλλη. Για τους αγωνιστές, ο καιρός δεν ήταν απλώς το φόντο των γεγονότων· ήταν σύμμαχος ή αντίπαλος. Στη στεριά, οι βροχές δυσκόλευαν τις μετακινήσεις στρατευμάτων, αλλά ταυτόχρονα βοηθούσαν τους γνώστες του εδάφους, τους κλέφτες και τους οπλαρχηγούς που ήξεραν τα περάσματα, τα βουνά και τις χαράδρες. Το κρύο, η υγρασία και οι απότομες μεταβολές

εξουθένωναν σώματα και ζώα, δοκίμαζαν αντοχές, αλλά συχνά δυνάμωναν και το φρόνημα. Στη θάλασσα, πάλι, ο άνεμος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τα νησιά που σήκωσαν το βάρος του ναυτικού αγώνα, ο καιρός σήμαινε πολλά: άλλοτε καθυστερούσε επιχειρήσεις, άλλοτε ευνοούσε αιφνιδιασμούς, κι άλλοτε έκρινε την έκβαση μιας αποστολής» αναφέρει σε άρθρο του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ιστορικές αναφορές για τον καιρό

«Υπάρχουν ορισμένες ιστορικές αναφορές για τον καιρό γύρω από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, αλλά είναι αποσπασματικές. Δεν υπάρχουν φυσικά συστηματικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, όμως μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από απομνημονεύματα αγωνιστών, χρονικά, επιστολές και ευρωπαϊκά ημερολόγια. Σε αρκετά απομνημονεύματα γίνεται έμμεση αναφορά στον καιρό, κυρίως επειδή επηρέαζε τις μετακινήσεις» συμπληρώνει ο μετεωρολόγος και προσθέτει:

«Ο Ιωάννης Φιλήμων στο Ιστορικό Δοκίμιο περί της Ελληνικής Επαναστάσεως κάνει λόγο για βροχερό καιρό σε περιοχές της Πελοποννήσου τις ημέρες πριν την εξέγερση. Επίσης στον τόμο Γ΄ υπάρχει η χαρακτηριστική φράση στη σελίδα 17 του αποσπάσματος περίπου, όπου ο συγγραφέας αναρωτιέται «οποίοι ουρανοί έβρεχον το μάννα τούτο». Εκεί όμως δεν μιλά κυριολεκτικά για βροχή ή καιρικό επεισόδιο, αλλά μεταφορικά για τον εφοδιασμό και τα μέσα που στήριξαν την Επανάσταση. Είναι λογοτεχνική χρήση της εικόνας του ουρανού και της βροχής, όχι μετεωρολογική παρατήρηση. Στον ίδιο τόμο υπάρχουν επίσης αναφορές σε ξηρά και θάλασσα, στις δυσκολίες ανεφοδιασμού των χερσαίων και νησιωτικών περιοχών, καθώς και στη σημασία του θαλάσσιου χώρου για τον αγώνα. Αυτές όμως αφορούν περισσότερο τη γεωγραφία, τις συγκοινωνίες και τη στρατιωτική λογιστική παρά τον καιρό καθαυτό.

Ο Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος) ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη στα Απομνημονεύματα αναφέρει ότι σε ορισμένες μετακινήσεις προς την Αρκαδία επικρατούσε συννεφιά και υγρασία, χαρακτηριστικό ανοιξιάτικου καιρού. Επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν διατηρούσε εκτεταμένα μετεωρολογικά αρχεία στην Ελλάδα, οι πιο αξιόπιστες ενδείξεις προέρχονται από: ιταλικά λιμάνια (Τεργέστη, Βενετία) ναυτικά ημερολόγια πλοίων στρατιωτικά ημερολόγια της Κέρκυρας (βρετανική διοίκηση). Από αυτά προκύπτει ότι στα τέλη Μαρτίου 1821 επικρατούσε μεταβατικός ανοιξιάτικος καιρός στη Μεσόγειο. Υπήρχαν διαταραχές που κινούνταν από τη δυτική Μεσόγειο προς το Αιγαίο και καταγράφονταν νοτιοδυτικοί άνεμοι και βροχές στο Ιόνιο.

Αυτό ταιριάζει αρκετά με την reanalysis κυκλοφορία που θα δούμε παρακάτω από τους χάρτες του ΝΟΑΑ. Σε ορισμένες τοπικές ιστορικές καταγραφές αναφέρεται ότι στην Πελοπόννησο ο καιρός ήταν νεφελώδης αλλά σχετικά ήπιος δεν αναφέρονται χιονοπτώσεις ή ψύχος, κάτι που σημαίνει ότι η άνοιξη είχε ήδη προχωρήσει. Με αυτά τα ιστορικά δεδομένα προκύπτει ότι γύρω στις 24-25 Μαρτίου 1821 στην Ελλάδα πιθανότατα επικρατούσε ήπιος ανοιξιάτικος καιρός, αρκετές νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές και νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι που αργότερα στράφηκαν σε βόρειους, δηλαδή ένα τυπικό ανοιξιάτικο πέρασμα διαταραχής στη Μεσόγειο».

Οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις για την Κέρκυρα του 1821

Ο Θοδωρής Κολυδάς συνεχίζει: «Το πιο σημαντικό και παλαιότερο αυθεντικό στοιχείο που έχω βρει μέχρι στιγμής και σας παρουσιάζω αποτελεί η αναφορά για τον καιρό της Κέρκυρας του υπολοχαγού Mathew Miller προς τον καθηγητή Jameson της Βασιλικής Ακαδημίας της Μεγάλης Βρετανίας. Η αναφορά εστάλη το 1823 με δεδομένα μετρήσεων του 1821 και συγκεκριμένα για τους μήνες Αύγουστο έως και Νοέμβριο του 1821!

Ο Miller στην αναφορά του περιγράφει και εξηγεί σε τι αναφέρεται η κάθε στήλη των μετρήσεών του σημειώνοντας” η πρώτη στήλη, στα αριστερά, περιέχει τις ημέρες του μήνα, η επόμενη το χρόνο παρατήρησης οι τρείς επόμενες τις μετρήσεις θερμομέτρου, συμπιεσομέτρου (βαρομέτρου) και του υγρομέτρου, και, τέλος οι παρατηρήσεις για τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες για την κάθε ημέρα”. Ο Miller κάνει αναφορά για ένα συστηματικό σφάλμα του βαρομέτρου το οποίο το αποδίδει στην μεγάλη αύξηση της υγρασίας στην Κέρκυρα όταν επηρεάζεται από νοτιοανατολικούς ανέμους (Σιρόκο). Θυμηθείτε και για την αναφορά του κόμη Mercati για κόκκο χαλαζιού δύο λιβρών στη Ζάκυνθο τον Δεκέμβριο του 1820!».

Τι δείχνει η reanalysis

«Η μετεωρολογία, πέρα από την επιστήμη της πρόγνωσης του καιρού, αποτελεί και ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση ιστορικών γεγονότων. Σήμερα, χάρη στα σύγχρονα κλιματικά μοντέλα και τις αναλύσεις επανακατασκευής του παρελθόντος (reanalysis), μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ακόμη και πριν από δύο αιώνες. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το 20th Century Reanalysis του ΝΟΑΑ, το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας για ιστορικές περιόδους με βάση παλαιές βαρομετρικές παρατηρήσεις.

Οι χάρτες ατμοσφαιρικής πίεσης για τις 24 και 25 Μαρτίου 1821 δείχνουν ότι πάνω από την περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων επικρατούσε σχετικά χαμηλότερη πίεση σε σχέση με τη νότια Μεσόγειο. Η διάταξη αυτή υποδηλώνει ότι την παραμονή της 25ης Μαρτίου πιθανότατα επικρατούσαν νοτιοδυτικοί άνεμοι, μεταφέροντας υγρότερες αέριες μάζες από τη Μεσόγειο προς τον ελλαδικό χώρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο καιρός συνήθως χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τη Στερεά.

Την 25η Μαρτίου 1821 φαίνεται ότι η βαρομετρική διάταξη μεταβαλλόταν. Οι πιέσεις αυξάνονταν πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ένδειξη ότι το σύστημα κακοκαιρίας που επηρέαζε την περιοχή απομακρυνόταν. Σε τέτοιες συνθήκες συνήθως παρατηρείται βελτίωση του καιρού, με σταδιακή υποχώρηση των νεφώσεων και στροφή των ανέμων σε βορείους . Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο καθαρή και οι θερμοκρασίες κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με μια ελαφρά δροσιά μετά το πέρασμα της διαταραχής. Η εικόνα αυτή ταιριάζει με ένα τυπικό ανοιξιάτικο μετεωρολογικό σκηνικό της ανατολικής Μεσογείου, όπου οι βαρομετρικές διαταραχές κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, φέρνοντας αρχικά υγρές και νεφελώδεις συνθήκες και στη συνέχεια βελτίωση του καιρού. Φυσικά, οι αναλύσεις αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν με απόλυτη ακρίβεια τον καιρό μιας συγκεκριμένης ημέρας πριν από δύο αιώνες. Ωστόσο, προσφέρουν μια αξιόπιστη εικόνα της γενικής ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που επικρατούσε την εποχή εκείνη.

Έτσι, μπορούμε να φανταστούμε ότι οι ημέρες της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης εκτυλίχθηκαν κάτω από έναν ανοιξιάτικο ουρανό με εναλλαγές νεφώσεων και διαστημάτων βελτίωσης, ένα γνώριμο καιρικό σκηνικό για τον ελλαδικό χώρο στα τέλη Μαρτίου. Διακόσια και πλέον χρόνια μετά, η επιστήμη της μετεωρολογίας μάς επιτρέπει όχι μόνο να προβλέπουμε τον καιρό του αύριο, αλλά και να ρίχνουμε μια ματιά στον ουρανό του παρελθόντος, φωτίζοντας ακόμη και τις κλιματικές συνθήκες που συνόδευσαν σημαντικές στιγμές της ιστορίας» καταλήγει ο Θοδωρής Κολυδάς.