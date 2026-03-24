Πάτρα: Πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας

Ο ιστορικός Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος πανηγυρίζει και τιμά την μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το πρόγραμμα του φετινού εορτασμού ξεκίνησε με τον πολυαρχιερατικό εσπερινό μετ' αρτοκλασίας σπόψε Τρίτη 24/3, παραμονή της εορτής, στις 18.00 που τελείται χοροστατούντος, όπως κάθε χρόνο του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεου, ο οποίος θα κηρύξει και το Θείο λόγο.

Θα ακολουθήσει στις 10 το βράδυ ιερά αγρυπνία όπου θα ιερουργήσει ο αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσάκης, ηγούμενος της ιεράς μονής Ομπλού.

Ανήμερα την Τετάρτη 25-3-2026 που είναι και η εθνική επέτειος της κήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στη Θεία λειτουργία το πρωί θα χοροσταστήσει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος που θα κηρύξει και το Θείο λόγο.

Στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί η Θεία Δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης θα ψαλεί ο μεθέορτος εσπερινός και θα τελεστεί μνημόσυνο των Αγωνιστών και Ηρώων του 1821, όπου θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Οι πιστοί θα μπορούν να προσκυνήσουν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας φυλασσόμενα ιερά λείψανα.