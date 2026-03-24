Πάτρα: Δύο τροχαία ατυχήματα μέσα σε μία ώρα

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το μεσημέρι της Τρίτης, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην Ακτή Δυμαίων, έξω από την Πειραϊκή Πατραϊκή, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο δικυκλιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Νόρμαν και Αθηνών, περίπου στις 3 το μεσημέρι. Και σε αυτή την περίπτωση, δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Ο τραυματίας διακομίστηκε επίσης στο νοσοκομείο, ενώ τα αίτια των δύο ατυχημάτων διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.