Ποδηλατόδρομος στην Πάτρα και στη μέση σταθμός αστικού, υπεραστικού ΚΤΕΛ, πιάτσα ΤΑΞΙ, επιβάτες και φορτοεκφόρτωση δεμάτων - ΒΙΝΤΕΟ

Η ποδηλασία στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας δεν είναι μια ξέγνοιαστη βόλτα αλλά μια διαδρομή κατά την οποία ο ποδηλάτης πρέπει να έχει αυξημένα αντανακλαστικά για όλα εκείνα που θα συναντήσει αν θελήσει να κινηθεί -για παράδειγμα- από την περιοχή του Πελεκάνου έως το κέντρο της Πάτρας.

Εκείνο που ποδηλάτες ανέφεραν στο thebest είναι πως εκτός των άλλων και φυσικά της περιβόητης διάβασης του προαστιακού στην είσοδο του κεντρικού τμήματος του ποδηλατόδρομου, ένας ποδηλάτης καλείται να αποφύγει με δεξιοτεχνία και μεγάλη προσοχή, να πέσει πάνω σε επιβάτες του αστικού ΚΤΕΛ, του υπεραστικού ΚΤΕΛ, σε κάποιο από τα λεωφορεία που σταθμεύουν στον επιβατικό σταθμό Κανελλόπουλος και επίσης τα ΤΑΞΙ που βρίσκονται στην πιάτσα, μπροστά από τον σταθμό.

Γιατί; Γιατί ο επιβατικός σταθμός είναι αναγκαίο πέρασμα όλων όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την πορεία, είτε από την παραλιακή προς το κέντρο της Πάτρας, είτε κατά την επιστροφή τους από το κέντρο της πόλης.

Στο βίντεο φαίνεται η διαδρομή ποδηλάτη που προς στιγμή σκέφτηκε να κινηθεί εκτός του σταθμού για να αποφύγει τα πολλαπλά εμπόδια, ωστόσο έκρινε πιο ασφαλές να αποφύγει την κίνηση δίπλα στα αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου.