Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου- Συνεχίζεται η έρευνα για τον δύτη

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η έρευνα για τον δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, στο “Πηγάδι του Διαβόλου“, όπου χάθηκε ο 34χρονος, βρέθηκαν βατραχοπέδιλα, σκούτερ κατάδυσης και φιάλη οξυγόνου.

Ο εξοπλισμός κατάδυσης εντοπίστηκε σε βάθος 30 μέτρων. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για αντικείμενα του ίδιου του δύτη ή του συνοδού του που κατάφερε να αναδυθεί σώος.

Οι ελπίδες των συγγενών του, πλέον, εναποτίθενται σε ένα θαύμα, καθώς η επιχείρηση στο δεύτερο λιμανάκι εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο υποθαλάσσιο εγχείρημα. Την Τετάρτη, με το πρώτο φως της ημέρας οι έρευνες του Λιμενικού θα συνεχιστούν.

Η έρευνα του Λιμενικού Σώματος επικεντρώνεται στο “Πηγάδι του Διαβόλου”, ένα σημείο με άνοιγμα διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, το οποίο οδηγεί σε στενά ανοίγματα και δαιδαλώδεις στοές.

Η επικινδυνότητα του σημείου είναι παγκοσμίως γνωστή στην κοινότητα των δυτών, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Το χρονικό της εξαφάνισης του 34χρονου δύτη στην Βουλιαγμένη

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 34χρονος- ένας έμπειρος δύτης που έφερε κατάλληλο εξοπλισμό- επιχείρησε την υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ενώ ο δεύτερος δύτης κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να αναδυθεί εγκαίρως ειδοποιώντας τις αρχές, ο 34χρονος φέρεται να παγιδεύτηκε στο εσωτερικό των στοών.

Έκτοτε έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού στην οποία συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο.