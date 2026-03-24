Πάτρα: Εισβολή ενόπλου σε σούπερ μάρκετ- Απείλησε υπάλληλο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πάτρα, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην οδό Ιωνίας, όταν ένας άνδρας Ρομά εισέβαλε στον χώρο κρατώντας πιστόλι και απείλησε υπάλληλο, ζητώντας να μεταφερθεί συγκεκριμένο μήνυμα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους και πελάτες, ενώ ο δράστης διέφυγε από το σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί, εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.