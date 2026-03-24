Πάτρα: Εισβολή ενόπλου σε σούπερ μάρκετ- Απείλησε υπάλληλο

Ο δράστης ζήτησε να μεταφερθεί μήνυμα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πάτρα, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην οδό Ιωνίας, όταν ένας άνδρας Ρομά εισέβαλε στον χώρο κρατώντας πιστόλι και απείλησε υπάλληλο, ζητώντας να μεταφερθεί συγκεκριμένο μήνυμα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους και πελάτες, ενώ ο δράστης διέφυγε από το σημείο.
Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί, εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Οι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ- «Δύο μαγαζιά μου είναι σε εικονική εταιρεία» έλεγε ο TikToker
Δίκη Τεμπών: Θέσεις μόνο για δικηγόρους και κατηγορούμενους στην κύρια δικαστική αίθουσα
Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου- Συνεχίζεται η έρευνα για τον δύτη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr