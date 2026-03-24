Δυτική Ελλάδα: Δεκάδες παραβάσεις για κράνος μέσα σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με τα στοιχεία να αποτυπώνουν εκτεταμένη παραβατικότητα και στη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 22 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15.703 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με τις βεβαιωμένες παραβάσεις να ξεπερνούν τις 1.230. Από αυτές, οι 76 καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα παραμένει έντονο και στην περιοχή.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, ενώ σημαντικός αριθμός καταγράφηκε και σε επιβάτες, αλλά και σε χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους επαγγελματίες διανομείς, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια κατά την εργασία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο σε οδικούς άξονες όσο και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών στη χρήση κράνους.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά οι ποινές. Ειδικότερα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για τους οδηγούς που δεν φορούν κράνος, ενώ το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στους επιβάτες. Για τους χρήστες Ε.Π.Η.Ο., το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, με τις αρχές να στέλνουν σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε επικίνδυνες συμπεριφορές στους δρόμους.