Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο μικρός πίθηκος Punch βρήκε συντροφιά- ΒΙΝΤΕΟ

Ο διάσημος πίθηκος έχει βρει τη δική του παρέα καθώς απαθανατίστηκε να παίζει και να αγκαλιάζει τρυφερά μια θηλυκή μακάκο, γνωστή ως Momo-chan

Η ιστορία του Punch, του μικρού μακάκου που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα στην Ιαπωνία και εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, έχει γίνει γνωστή διεθνώς μέσα από βίντεο που τον δείχνουν να απομονώνεται από την ομάδα και να δέχεται επιθετική συμπεριφορά από μεγαλύτερους πιθήκους.

Μάλιστα οι εικόνες που τον δείχνουν να βρίσκει παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι συγκίνησαν εκατομμύρια χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα πράγματα όμως φαίνεται να έχουν αλλάξει καθώς ο πλέον διάσημος πίθηκος έχει βρει τη δική του παρέα καθώς απαθανατίστηκε να παίζει και να αγκαλιάζει τρυφερά μια θηλυκή μακάκο, γνωστή ως Momo-chan.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο X και στο TikTok δείχνουν τα δύο ζώα να παίζουν, να κυνηγιούνται και να αγκαλιάζονται, με το αγαπημένο λούτρινο παιχνίδι του Punch να κάνει κι αυτό την εμφάνισή του.

Οι εικόνες υποδηλώνουν ότι η περίοδος μοναξιάς του μικρού μακάκου ίσως έχει πλέον τελειώσει.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαϊμούδες Ιαπωνία
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις