«Λίφτινγκ» σε Ζαβλάνι και Ανθούπολη- Τι αλλάζει

Στην προώθηση μελετών ανάπλασης για τις περιοχές του Ζαβλανίου και της Ανθούπολης προχωρά η δημοτική αρχή της Πάτρας, με στόχο να είναι έτοιμες προς υποβολή μόλις ανοίξει η σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρηματοδότηση μέσω του νέου ΕΣΠΑ.

Μιλώντας στο thebest.gr o Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, εξηγεί: «Οι μελέτες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις δεν θα καλύψουν το σύνολο των δύο περιοχών. Αντίθετα, θα δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριμένα σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί σε κάθε συνοικία. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι οι παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και να βελτιώσουν ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα των συγκεκριμένων περιοχών».

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Ζαβλάνι, με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου, μελών του τοπικού συλλόγου και εκπροσώπων του Αρκτικού Διαμερίσματος, προκειμένου να αποτυπωθούν επί τόπου τα προβλήματα και οι δυνατότητες παρεμβάσεων. Αντίστοιχη επίσκεψη στην Ανθούπολη είχε προγραμματιστεί, για σήμερα Τρίτη, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και αναμένεται να επανακαθοριστεί το επόμενο διάστημα.

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της ανάπλασης των δυο περιοχών, περιλαμβάνουν, έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου, ασφαλτοστρώσεις σε χωματόδρομους, καθώς και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων όπου αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι σε αρκετά σημεία οι δρόμοι είναι ιδιαίτερα στενοί. Επιπλέον, σχεδιάζονται πεζοδρομήσεις σε επιλεγμένα σημεία, αξιοποίηση διαθέσιμων οικοπέδων, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων χώρων αναψυχής και άθλησης. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή παιδικών χαρών, η ανάδειξη πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η ενίσχυση του αστικού πρασίνου και του εξοπλισμού της πόλης.