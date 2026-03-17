Ακόμη και στο 1,999 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη στην Πάτρα - Δείτε αναλυτικά τις τιμές για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης - ΦΩΤΟ

Οι τιμές σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης
Οι μετακινήσεις με οχήματα εσωτερικής καύσης γίνονται καθημερινά όλο και πιο ασύμφορες, δεδομένου του ράλι στις τιμές εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Πάτρας κανείς διακρίνει μικρές αποκλίσεις στα πρατήρια που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα, ωστόσο οι διαφορές μπορεί να είναι αρκετά μεγάλες από πρατήριο σε πρατήριο αν η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη.
Ακολουθούν οι τιμές που διατίθενται σήμερα 17 Μαρτίου τα καύσιμα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων της αχαϊκής πρωτεύουσας, έτσι όπως έχουν αναρτηθεί και στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
Μέση τιμή
Μέση τιμή ≈ 1,91 €/λίτρο (πιο συγκεκριμένα ~1,912 €/λ).
Φθηνότερη τιμή
Τιμή: 1,730 €/λ
Πρατήριο: ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διεύθυνση: Γεροκωστοπούλου 12, Πάτρα
Σήμα: AEGEAN
Ακριβότερη τιμή
Τιμή: 1,999 €/λ
Πρατήριο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου & Μαυροκορδάτου, Πάτρα
Σήμα: ΕΛΙΝΟΙΛ
Οι περισσότερες τιμές για την απλή αμόλυβδη βενζίνη συγκεντρώνονται από 1,92 έως 1,94 €/λ. Υπάρχει όμως μεγάλη απόκλιση (~0,27 €/λ) μεταξύ φθηνότερης και ακριβότερης απλής αμόλυβδης.
Αξίζει να αναφέρουμε πως αν κάποιος θέλει να βάλει αμόλυβδη 100 οκτανίων, οι τιμές που θα συναντήσει στην Πάτρα κυμαίνονται από 1,919 ευρώ ανά λίτρο και φθάνουν ακόμη και τα 2,395 ευρώ ανά λίτρο.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Μέση τιμή
Μέση τιμή ≈ 1,88 €/λίτρο (πιο συγκεκριμένα ~1,885 €/λ).
Φθηνότερη τιμή
Τιμή: 1,495 €/λ Πρατήριο: ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 8
Διεύθυνση: Νέο Πατρών-Αθηνών 160, Πάτρα
Σήμα: SHELL
Ακριβότερη τιμή
Τιμή: 2,099 €/λ
Πρατήριο: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Καλαβρύτων 29, Πάτρα
Σήμα: BP Ultimate Diesel
Οι περισσότερες τιμές συγκεντρώνονται μεταξύ 1,85 – 1,90 €/λ. Υπάρχουν πολύ φθηνές outliers (π.χ. 1,49 – 1,55), πιθανόν παλιές δηλώσεις ή προσφορές
Επίσης διατίθενται και premium καύσιμα (στο πετρέλαιο κίνησης) που ανεβάζουν αρκετά το "ταβάνι" και φτάνουν ακόμη και έως σχεδόν 2,10 €/λ.
Ενδιαφέρουσσα είναι και η διαφορά αγοράς που αφορά στο πετρέλαιο κίνησης.
Με βάση τη διακύμανση από 1,495 έως 2,099 €/λ στην Πάτρα στις 17 Μαρτίου 2026 (διαφορά: ~0,60 €/λίτρο ), αν κάποιος βάλει 50 λίτρα:
- σε φθηνά πρατήρια θα ξοδέψει περίπου 75€
- σε ακριβά πρατήρια περίπου 105€
μια απόκλιση 30€ για το ίδιο γέμισμα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr