Πάτρα: Ξεκινούν οι αντιδρομήσεις στο κέντρο - Η νέα κυκλοφοριακή πραγματικότητα από τον Σεπτέμβριο

Οριστικά προχωρά το σχέδιο των εκτεταμένων αντιδρομήσεων στο κέντρο της Πάτρας, καθώς την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία με την έγκριση της σχετικής μελέτης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η δημοτική αρχή εισέρχεται στην επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού (σηματοδότες, πινακίδες κ.ά.), καθώς και την προετοιμασία για την εφαρμογή των αλλαγών. Πρόκειται για μια σημαντική αναδιάρθρωση της κυκλοφορίας, που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο μετακίνησης στο κέντρο της πόλης.

Η υλοποίηση δεν θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, αλλά μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο, ενώ θα εξελιχθεί σταδιακά σε φάσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αντιδρομήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Αναστασία Τογιοπούλου, επισημαίνει ότι λόγω της έκτασης των αλλαγών, θα προηγηθεί εκτενής ενημέρωση των πολιτών. Στο πρώτο στάδιο προβλέπεται καμπάνια ενημέρωσης με έντυπο υλικό για οδηγούς και επαγγελματίες, καθώς και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοποθέτηση ειδικής σήμανσης σε κομβικά σημεία της πόλης.

«Στόχος είναι όλοι να γνωρίζουν με σαφήνεια τι αλλάζει, ποιοι δρόμοι αντιδρομούνται και ποιες θα είναι οι νέες κατευθύνσεις», υπογράμμισε η ίδια.

Η εφαρμογή θα ακολουθήσει σε επόμενο στάδιο, επίσης τμηματικά, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή των οδηγών.

Οι βασικές αλλαγές στο οδικό δίκτυο:

Αντιδρόμηση Κορίνθου: από Ελ. Βενιζέλου έως Γούναρη

Αντιδρόμηση Ναυαρίνου: από Β. Ηπείρου έως Παπαφλέσσα

Αντιδρόμηση Κανακάρη: από Παπαφλέσσα έως Αγίας Σοφίας

Αμφιδρόμηση Αγίας Σοφίας: από Κορίνθου έως Ελ. Στρατιώτου

Αντιδρόμηση Αράτου: από Ανδρούτσου έως Αγ. Ανδρέου

Αντιδρόμηση Ζαΐμη: από Ανδρούτσου έως Αγ. Ανδρέου

Αντιδρόμηση Μαιζώνος: από Αράτου έως Καρόλου

Αντιδρόμηση Κωνσταντινουπόλεως: από Καρόλου έως Αγ. Σοφίας

Μονοδρόμηση Ανδρούτσου: από Σατωβριάνδου έως Αράτου

Αντιδρόμηση Ανδρούτσου: από Ζαΐμη έως Αράτου

Πηγή: ΠΟΛΙΤΕΙΑ