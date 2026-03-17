Πάτρα: Απεργία των ταξί σήμερα για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Στις 11:00 η Γενική Συνέλευση των επαγγελματιών του κλάδου

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, οι επαγγελματίες ταξί και στην Πάτρα, αντιδρώντας κυρίως στις ρυθμίσεις που αφορούν την υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων στην ηλεκτροκίνηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 52 της σχετικής νομοθεσίας.

Όπως δήλωσε στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Πάτρας, Γιώργος Σιδέρης, η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 05:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Στο πλαίσιο της απεργίας, στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των επαγγελματιών ταξί στην αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., στην οδό Αράτου 21. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με έμφαση στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση.

