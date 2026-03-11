Voucher για τρόφιμα: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά

Προ των πυλών είναι το νέο voucher για τρόφιμα σε σούπερ μάρκετ, μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν Δόμνα Μιχαηλίδου και Νίκος Παπαθανάσης.

Πρόκειται για το νέο, ενιαίο σύστημα για την επισιτιστική βοήθεια, 400 εκατ. ευρώ που θα δοθούν απευθείας στα νοικοκυριά μέσω vouchers. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ισχύει έως το 2029, καταβάλλοντας κατά μέσο όρο 100 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει επιπλέον 55 ευρώ μηνιαίως μέσω voucher, αυξάνοντας την ενίσχυσή του κατά 16%. Η χορήγηση των επιταγών αναμένεται να ξεκινήσει μετά το Πάσχα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ, ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κανένα νοικοκυριό δεν χάνει τη στήριξη που δικαιούται και ότι οι διαθέσιμοι πόροι φτάνουν ακέραιοι στους ανθρώπους που τους έχουν περισσότερο ανάγκη.

Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια, ενώ υπάρχει δυνατότητα ένταξης και άλλων νοικοκυριών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, μετά από έλεγχο των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα λάβουν προπληρωμένες κάρτες για τρόφιμα αναδρομικά από 1η Μαρτίου 2024. Τα vouchers αυτά θα εξαργυρώνονται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Η επιλογή των ωφελουμένων βασίζεται σε αυστηρά κοινωνικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το επίδομα αφορά:

Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: Η ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται γραφειοκρατική ταλαιπωρία.

Πολίτες σε κατάσταση απορίας: Άτομα ή νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, εφόσον αυτό πιστοποιείται από Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων ή Κέντρα Κοινότητας.

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: Στο δίχτυ προστασίας περιλαμβάνονται άνεργοι, άστεγοι, καθώς και οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Πώς εξαργυρώνεται η ενίσχυση

Η στήριξη παρέχεται μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers), τα οποία έχουν συγκεκριμένη χρηματική αξία. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:

1. Αποκλειστική χρήση: Εξαργυρώνονται μόνο για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

2. Συμβεβλημένα καταστήματα: Η χρήση τους περιορίζεται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν επίσημα στο πρόγραμμα (π.χ. σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία).

