e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή

Αναλυτικά οι πληρωμές
Στις 13 Μαρτίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται έως και τις 13 Μαρτίου 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Και η ΔΥΠΑ καταβάλει:
28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .
3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
«Σουρωτήρι» οι δρόμοι από τις οπτικές ίνες- Μελάς: «Έχουν διαλύσει όλη την Πάτρα, αλλά τι θα γινόταν εάν ο Δήμος έλεγε ότι δεν θέλει τις οπτικές ίνες;»
Αχαΐα: Κατοχυρώθηκε ως δημόσιο κτήμα ο παλαιός αιγιαλός στην Καλογριά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr