Πάτρα: Πίεση στις επιχειρήσεις εστίασης- Αίτημα για παράταση και τροποποίηση των κανόνων στον αιγιαλό -Τι λέει ο Τάσος Γιατράς

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων απλής χρήσης αιγιαλού έως τις 30 Απριλίου 2026, αλλαγές στις αποστάσεις μεταξύ καταστημάτων και από το χειμέριο κύμα, κατάργηση του περιορισμού των 500 τ.μ. για την αδειοδότηση και εξορθολογισμό των προστίμων ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), επισημαίνοντας ότι το ισχύον πλαίσιο δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται στον αιγιαλό.

Η ισχύουσα προθεσμία λήγει στις 15 Μαρτίου, γεγονός που, όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο Πατρινός αντιπρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, Τάσος Γιατράς, προκαλεί έντονη πίεση σε χιλιάδες επιχειρήσεις που καλούνται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει, ο χρόνος που δίνεται για την ολοκλήρωση των αιτήσεων δεν επαρκεί, ιδιαίτερα για μικρές μονάδες εστίασης που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν άμεσα στο νέο πλαίσιο. «Εάν κάποιος θελήσει να ανοίξει ένα κατάστημα και έχει περάσει η προθεσμία για να πάρει την άδεια, πολύ απλά δεν μπορεί να το ανοίξει», εξηγεί χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, αρκετές μικρές επιχειρήσεις έχουν ήδη αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διαδικασία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα και απαγόρευση νέας αδειοδότησης για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας για τον κλάδο.

Οι αλλαγές που ζητά η ΠΟΕΣΕ

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδία έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τροποποιήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων στον αιγιαλό.

«Προτείνουμε στοχευμένες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, χωρίς να αλλοιώνεται το πνεύμα του νόμου και με διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού» αναφέρει ο κ. Γιατράς.

Όπως εξηγεί, οι προτάσεις της ΠΟΕΣΕ περιλαμβάνουν τον καθορισμό απόστασης τριών μέτρων από το χειμέριο κύμα, καθώς και τη μείωση της απόστασης μεταξύ γειτονικών καταστημάτων στα δύο μέτρα.

Παράλληλα, ζητείται να δίνεται η δυνατότητα αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με βάση την προβολή τους στον αιγιαλό, χωρίς τον υφιστάμενο περιορισμό των 500 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και ο εξορθολογισμός των προστίμων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις.

«Ως ΠΟΕΣΕ έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον αιγιαλό. Μεταξύ άλλων, προτείνουμε τον καθορισμό απόστασης τριών μέτρων από το χειμέριο κύμα, καθώς και τη μείωση της απόστασης μεταξύ γειτονικών καταστημάτων στα δύο μέτρα. Επίσης, ζητάμε να δίνεται η δυνατότητα αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με βάση την προβολή τους στον αιγιαλό, χωρίς τον υφιστάμενο περιορισμό των 500 τετραγωνικών μέτρων, όπως και την ανάγκη εξορθολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, καθώς το ισχύον πλαίσιο πρέπει να γίνει πιο αναλογικό και λειτουργικό για τον κλάδο».

Επιπλέον, η ΠΟΕΣΕ προτείνει την εξίσωση του τιμήματος παραχώρησης για ξαπλώστρες και τραπεζοκαθίσματα, υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε υψηλότερο κόστος για τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις εστίασης.