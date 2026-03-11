ΥΠΕΝ: Γεωτρύπανο αρχές του 2027 στο Ιόνιο για τους υδρογονάνθρακες

Το απαραίτητο θεσμικό βήμα για την είσοδο ,-και επίσημα-, της ExxonMobil με μερίδιο 60% στην κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «Οικόπεδο 2» στο Ιόνιο έγινε χθες, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 45 χρόνια.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου δόθηκε η συναίνεση αφενός για τη μεταβίβαση μέρους του ποσοστού συμμετοχής (45%) της «Energean Hellas Ltd» και αφετέρου για τη μεταβίβαση μέρους του ποσοστού συμμετοχής (15%) της «HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην από 31.10.2017 Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος, προς την ολλανδική εταιρεία «EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION GREECE (CRETE) B.V.».

Έτσι, τα ποσοστά της κοινοπραξίας διαμορφώνονται ως εξής:

-ExxonMobil 60%

-Energean Hellas 30%

-HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα 10 %

H Energean παραμένει Διαχειριστής (Operator) στη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, για την ανάπτυξή του τη Διαχείριση θα αναλάβει η ExxonMobil.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική συμφωνία, η οποία έλαβε χαρακτήρα «ψήφου εμπιστοσύνης» προς τη χώρα μας, υπεγράφη στις 6 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα, στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας) Νταγκ Μπέργκαμ, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τους δρα Τζον Αρντιλ, αντιπρόεδρο για τις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, και Μαθιό Ρήγα, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Energean.