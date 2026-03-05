Καλάβρυτα: Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο οδικό έργο

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το έργο «Συντηρήσεις επαρχιακών οδών Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιάλειας ετών 2026-2027».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 2,16 εκατ. ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 17 Μαρτίου 2026 ενώ η αποσφράγιση αυτών είναι προγραμματισμένη για τις 23 Μαρίτου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας 2021/2025, στον άξονα προτεραιότητας 4.8 ‘Οδική Ασφάλεια’ με κωδικό ΟΠΣ 5228271, σύμφωνα με την αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/443880/4304/19-12-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Περιγραφή του έργου

Στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας.

Ενδεικτικά προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου:

Χωματουργικά, με άρση καταπτώσεων πρανών και βράχων, καθαρισμό επενδεδυμένων ή μη τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, οχετών, διάνοιξη τάφρων, απομάκρυνση ή κοπή δένδρων, θάμνων και παρόδιας βλάστησης που είτε εμποδίζουν την ορατότητα είτε την κυκλοφορία επί της οδού ή είναι επικίνδυνα να πέσουν μετά από δυσμενές καιρικό φαινόμενο.

Τεχνικά έργα, σε θέσεις φθορών σωληνωτών και λοιπών τεχνικών οδοποιίας ή/και αντιστήριξης πρανών με κατασκευές είτε από σκυρόδεμα είτε από συρματοκιβώτια. Για τις διατομές των τοιχίων από σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες διατομές της Εγνατίας Οδού οι οποίες πριν την χρήση θα κατατεθούν από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έγκριση.

Ασφαλτικά, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους και επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα σε μικρά τμήματα που έχουν καταστραφεί ιδιαίτερα μετά από απρόβλεπτο γεγονός.

Σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη), με εργασίες αποκατάστασης ή αντικατάστασης φθαρμένων πινακίδων (είτε πληροφοριακών είτε του Κ.Ο.Κ.) και αποκατάστασης της φθαρμένης οριζόντιας διαγράμμισης από παλαιότητα ή καιρικές συνθήκες.