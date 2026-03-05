Ρόδος: Συνελήφθη μητέρα για κακοποίηση της κόρης της με αυτισμό έπειτα από καταγγελία

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος μίας 56χρονης μητέρας, εξετάζουν οι Αρχές στην Ρόδο, έπειτα από την καταγγελία που έγινε για σωματική κακοποίηση της 30χρονης κόρης της, η οποία πάσχει από παιδικό αυτισμό και μέτρια νοητική υστέρηση.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία τρίτου προσώπου, ενώ ακολούθησε μετάβαση στο σπίτι στην Ιαλυσό, προσαγωγή των εμπλεκομένων και σύλληψη της 56χρονης ημεδαπής μητέρας για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Στις 03 Μαρτίου 2026 και ώρα 22:50, μία γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αστυνομία και κατήγγειλε ότι σε συνομιλία που είχε με φίλη της, ενημερώθηκε πως η τελευταία είχε δεχθεί σωματική βία από τη μητέρα της, με την οποία συγκατοικεί και ότι χρειαζόταν άμεση συνδρομή.

Κατά την επικοινωνία των αστυνομικών με την 30χρονη, αυτή φέρεται να ανέφερε ότι η μητέρα της την κακομεταχειρίζεται και την χτυπάει, ενώ ειδικά για τις 3 Μαρτίου 2026 απογευματινές ώρες, αποδίδει στη μητέρα της πράξη σωματικής βίας που προκάλεσε εκδορές στο αριστερό της χέρι.

Στη συνέχεια, σε επικοινωνία με τον 63χρονο πατέρα, εκείνος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η κόρη του αντιμετωπίζει παιδικό αυτισμό και μέτρια νοητική υστέρηση, αναφέροντας επίσης ότι υπάρχει διαζύγιο μεταξύ των γονέων και ότι η 56χρονη κακομεταχειρίζεται την κόρη τους.

Κατά την εξέτασή της, η 56χρονη ημεδαπή δεν αποδέχτηκε την κατηγορία, ενώ δόθηκε στην 30χρονη ημεδαπή παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Διενεργείται προανάκριση, με στόχο τη συλλογή καταθέσεων, τη σύνθεση δικογραφίας και τη διαβίβασή της στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.