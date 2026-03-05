Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Αγγελική Γεωργοπούλου

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών
Θλίψη προκάλεσε στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου της Αγγελικής Γεωργοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.
Η απώλειά της βύθισε στο πένθος τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο, τα παιδιά της, καθώς και συγγενείς και φίλους που τη γνώριζαν και τη συνόδευσαν στη ζωή της.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.
