Αχαΐα: Πού ψηφίζουμε για την ανάδειξη συνέδρων του ΠΑΣΟΚ, στις 15/3

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Κ.Ο.Ε.Σ) κατά τη συνεδρίασή της στις 15/02/2026 αποφάσισε ότι το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27-28-29 Μαρτίου 2026 στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do) στο Παλαιό Φάληρο.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των 4000 συνέδρων, θα διεξαχθεί για την Ελλάδα και τον Απόδημο την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και ώρες 07:00 -19:00.

(για τις χώρες του Αποδήμου θα ισχύσουν διαφορετικές ώρες), ενώ θα υπάρξει ξεχωριστή διαδικασία για την εκλογή συνέδρων από τις οργανώσεις των χώρων Εργασίας και των Επιστημονικών Φορέων.

Την ευθύνη για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων φέρει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού & Πιστοποίησης (Ε.Δ.Ε.ΚΑ.Π.)

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας της 15ης Μαρτίου 2026 θα λειτουργήσει ένα Εκλογικό Κέντρο ανά Καλλικρατικό Δήμο στο Νομό Αχαιας πλην του Δήμου Πατρέων όπου θα λειτουργήσουν 4 εκλογικά κέντρα.

Την ευθύνη των εκλογών ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) θα έχουν οι Συντονιστές / Αναπληρωτές Συντονιστές σε συνεργασία με την Γραμματεία Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (Ν.Ο.Ε.Σ) του οικείου Νομού.

Οι υποψηφιότητες για τους συνέδρους κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 22:00, μέσω συμπλήρωσης της φόρμας στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://digitalsociety.gr/candidate-submission/

Ενώ επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη του Κινήματος.

Η προθεσμία απόσυρσης υποβληθείσας υποψηφιότητας εκπνέει την Δευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 22:00.

Για την εκλογή των συνέδρων ισχύει η μονοσταυρία και το πλειοψηφικό σύστημα, καθώς και ποσοστώσεις (εκπροσώπηση κάθε φύλου στο 1/3 των εκλεγμένων, εκπροσώπηση νέων κάτω των 35 σε ποσοστό 10% των εκλεγμένων)

Σημειώνεται ότι για την εκλογή ενός/μίας συνέδρου, προϋπόθεση είναι ο/η υποψήφιος/α να λάβει επτά (7) ψήφους

Η κατανομή των συνέδρων που θα εκλεγούν ανά Καλλικρατικό Δήμο στο Νομό Αχαΐας έχει ως εξής:

-Δήμος Αιγιαλειας: 23

-Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 18

-Δήμος Ερύμανθου: 14

-Δήμος Καλαβρύτων: 7

-Δήμος Πατρέων: 65

Σύνολο: 127

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα των εκλογών της 15ης Μαρτίου 2026 καταβάλλοντας αντίτιμο 2€.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου (ώρα 07:00 - 19:00) στην Αχαΐα οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα κάτωθι εκλογικά κέντρα:

-ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Πολιτιστικό Κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» (Οδός: Κανελλοπούλου 10 Αίγιο)

-ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ: Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας

(Οδός: Σ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13 Κάτω Αχαΐα)

-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ: Νέο Δημαρχείο Χαλανδριτσας

(Οδός: Κεντρικός Δρόμος Χαλανδριτσας)

-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΚΕΠ Καλαβρυτων

(Οδός: Αγίου ΑΛΕΞΙΟΥ 35 Καλαβρυτα)

-ΠΑΤΡΑ:

1. ΚΕΠ ΡΙΟΥ (Πρώην Δημαρχείο Ριου)

(Οδός: Αθηνών 6 Ριο)

2. ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ - ΟΒΡΙΑ

(Οδός: Γερμανού 46 Οβρυά)

3. 11ο Δημοτικό Πατρέων - Παναγιώτης Κανελλόπουλος

(Οδός: Ρηγα Φεραίου & Σατωβριάνδου Πάτρα)

(Θα λειτουργήσουν 4 εκλογικά τμήματα)

4. 2ο Γυμνάσιο Πατρέων

(Οδός: Μαιζώνος 156 Πάτρα)

(Θα λειτουργήσουν 4 εκλογικά τμήματα)